Broadway Grosses: Week Ending 7/26/26
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (18.1%)
- SIX: THE MUSICAL (17.7%)
- & JULIET (17.6%)
- CHICAGO (14.9%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (14.9%)
- EVERY BRILLIANT THING (14.2%)
- OH, MARY! (14.1%)
- THE GREAT GATSBY (13.3%)
- JUST IN TIME (12.9%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (12.3%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (9.9%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (8.8%)
- THE LOST BOYS (7.9%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (7.7%)
- THE BOOK OF MORMON (7.4%)
- MAYBE HAPPY ENDING (7.2%)
- THE OUTSIDERS (6.5%)
- ALADDIN (6.2%)
- WICKED (5.6%)
- SCHMIGADOON! (5%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (4.1%)
- THE LION KING (3.7%)
- HADESTOWN (2.9%)
- MJ (2.2%)
- JOE TURNER'S COME AND GONE (1.9%)
- HAMILTON (0.7%)
- DEATH OF A SALESMAN (0.7%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- TITANÍQUE (-4%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-3.5%)
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This week (week ending 07/26/2026), 30 shows played on Broadway, with 273,061 tickets sold and a total gross of $34,864,840. The average ticket price was $127.68. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 94.06%, with 273,061 of 290,311 available seats filled.
Attendance increased by 6.85% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 30, 2025), attendance increased by 10.68%.
Overall grosses rose 12.50% compared to last week. Year-over-year, grosses increased by 10.40% ($34,864,840 vs. $31,581,085).
The average ticket price of $127.68 was $6.42 higher than last week and $0.33 lower than the same week last year ($128.01).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,887,297 vs. $1,296,120 (+45.6% change)
- MJ: $1,933,319 vs. $1,394,267 (+38.7% change)
- CHICAGO: $759,355 vs. $618,717 (+22.7% change)
- HADESTOWN: $907,358 vs. $743,799 (+22.0% change)
- HAMILTON: $2,341,119 vs. $2,236,625 (+4.7% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 94.1%. Same week last year: 93.2%. Change: Up 0.9 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- THE LION KING: $2,428,755
- HAMILTON: $2,341,119
- DEATH OF A SALESMAN: $2,234,252
- MJ: $1,933,319
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,887,297
Bottom 5 by This Week Gross
- EVERY BRILLIANT THING: $454,088
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $608,134
- SIX: THE MUSICAL: $623,906
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $684,196
- MAYBE HAPPY ENDING: $718,150
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE LION KING: $523,507
- CATS: THE JELLICLE BALL: $365,460
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $325,110
- ALADDIN: $318,875
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $248,916
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE ROCKY HORROR SHOW: $-227,522
- TITANÍQUE: $39,246
- MAYBE HAPPY ENDING: $61,619
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $83,597
- HADESTOWN: $89,019
Top 5 by Average Ticket Price
- HAMILTON: $217.92
- DEATH OF A SALESMAN: $212.79
- RAGTIME: $192.95
- MJ: $173.64
- THE LION KING: $162.70
Bottom 5 by Average Ticket Price
- EVERY BRILLIANT THING: $72.35
- TITANÍQUE: $84.99
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $90.19
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $90.26
- THE GREAT GATSBY: $90.60
Top 5 by % of Total Seats Filled
- DEATH OF A SALESMAN: 102%
- HAMILTON: 101.4%
- CATS: THE JELLICLE BALL: 101.3%
- HADESTOWN: 100.7%
- MJ: 100.3%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- SIX: THE MUSICAL: 78%
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 78.6%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 81.2%
- CHICAGO: 81.4%
- TITANÍQUE: 86.7%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE LION KING: 2160
- THE GREAT GATSBY: 1577
- CATS: THE JELLICLE BALL: 1509
- SIX: THE MUSICAL: 1463
- & JULIET: 1443
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- TITANÍQUE: -428
- THE ROCKY HORROR SHOW: -273
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.