Broadway Grosses: Week Ending 6/29/26 - DEATH BECOMES HER, GIANT and More Close

Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 06/29/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Of note this week: DEATH BECOMES HER, GIANT, and THE FEAR OF 13 closed on 6/28. DEATH OF A SALESMAN had a planned seven-performance week. EVERY BRILLIANT THING had five performances with 986 seats and three performances with 985 seats this week, for a total capacity of 7,885.

Richard O’Brien’s THE ROCKY HORROR SHOW broke the house record at Studio 54 – with a box office take of $1,215,225 – and became the highest grossing production to play at the theatre.

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Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)

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This week (week ending 06/29/2026), 35 shows played on Broadway, with 291,840 tickets sold and a total gross of $36,698,946. The average ticket price was $125.75. This represents 3 fewer shows than last week. Overall capacity utilization was 87.29%, with 291,840 of 334,321 available seats filled.

Attendance decreased by 5.22% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 26, 2025), attendance decreased by 2.23%.

Overall grosses fell 5.78% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 6.65% ($36,698,946 vs. $39,314,834).

The average ticket price of $125.75 was $0.74 lower than last week and $5.95 lower than the same week last year ($131.70).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

MJ: $1,650,542 vs. $1,228,967 (+34.3% change)

HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,500,881 vs. $1,153,577 (+30.1% change)

OH, MARY!: $1,576,984 vs. $1,236,135 (+27.6% change)

HAMILTON: $2,157,909 vs. $1,939,699 (+11.2% change)

HADESTOWN: $790,185 vs. $746,393 (+5.9% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 87.3%. Same week last year: 91.3%. Change: Down 4.0 percentage points

Top 5 by This Week Gross

HAMILTON: $2,157,909

THE LION KING: $1,942,322

DEATH OF A SALESMAN: $1,926,016

MJ: $1,650,542

GIANT: $1,605,805

Bottom 5 by This Week Gross

CHICAGO: $523,440

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $528,882

SIX: THE MUSICAL: $536,022

DOG DAY AFTERNOON: $577,561

& JULIET: $619,016

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

DEATH BECOMES HER: $342,681

THE FEAR OF 13: $181,596

EVERY BRILLIANT THING: $161,020

GIANT: $137,215

JUST IN TIME: $130,236

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

THE OUTSIDERS: $-116,020

JOE TURNER'S COME AND GONE: $-98,188

WICKED: $-97,419

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $-88,469

THE LOST BOYS: $-78,288

Top 5 by Average Ticket Price

OH, MARY!: $220.77

HAMILTON: $202.24

GIANT: $200.70

DEATH OF A SALESMAN: $185.71

RAGTIME: $181.12

Bottom 5 by Average Ticket Price

DOG DAY AFTERNOON: $77.93

STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $84.50

ALADDIN: $85.45

TITANÍQUE: $86.55

THE GREAT GATSBY: $86.72

Top 5 by % of Total Seats Filled

HAMILTON: 100.7%

DEATH OF A SALESMAN: 100.7%

GIANT: 100.1%

RAGTIME: 100%

EVERY BRILLIANT THING: 99.9%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

CHICAGO: 61.2%

SIX: THE MUSICAL: 63.8%

MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 66.6%

THE GREAT GATSBY: 69%

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 69.9%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

DEATH BECOMES HER: 1874

THE FEAR OF 13: 1439

CHICAGO: 626

JUST IN TIME: 592

STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 507

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

THE LOST BOYS: -823

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): -741

MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: -723

CATS: THE JELLICLE BALL: -670

SCHMIGADOON!: -278

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.