Broadway Grosses: Week Ending 6/29/26 - DEATH BECOMES HER, GIANT and More Close
View the latest Broadway Grosses
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Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 06/29/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week: DEATH BECOMES HER, GIANT, and THE FEAR OF 13 closed on 6/28. DEATH OF A SALESMAN had a planned seven-performance week. EVERY BRILLIANT THING had five performances with 986 seats and three performances with 985 seats this week, for a total capacity of 7,885.
Richard O’Brien’s THE ROCKY HORROR SHOW broke the house record at Studio 54 – with a box office take of $1,215,225 – and became the highest grossing production to play at the theatre.
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- THE FEAR OF 13 (16.8%)
- DEATH BECOMES HER (15.7%)
- JUST IN TIME (10.8%)
- CHICAGO (7.2%)
- MJ (4.4%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (3.9%)
- & JULIET (2.2%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (1.8%)
- WICKED (1.6%)
- ALADDIN (1.1%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (1.1%)
- GIANT (0.7%)
- EVERY BRILLIANT THING (0.6%)
- OH, MARY! (0.1%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-8.9%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (-7.3%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-7%)
- THE LOST BOYS (-6.2%)
- PROOF (-3.2%)
- THE OUTSIDERS (-3.1%)
- MAYBE HAPPY ENDING (-3%)
- SCHMIGADOON! (-3%)
- DOG DAY AFTERNOON (-2.5%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-2.1%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-2%)
- SIX: THE MUSICAL (-1.4%)
- JOE TURNER'S COME AND GONE (-1.4%)
- THE GREAT GATSBY (-1%)
- TITANÍQUE (-1%)
- THE LION KING (-0.9%)
- DEATH OF A SALESMAN (-0.7%)
- THE BOOK OF MORMON (-0.5%)
- HADESTOWN (-0.5%)
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This week (week ending 06/29/2026), 35 shows played on Broadway, with 291,840 tickets sold and a total gross of $36,698,946. The average ticket price was $125.75. This represents 3 fewer shows than last week. Overall capacity utilization was 87.29%, with 291,840 of 334,321 available seats filled.
Attendance decreased by 5.22% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 26, 2025), attendance decreased by 2.23%.
Overall grosses fell 5.78% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 6.65% ($36,698,946 vs. $39,314,834).
The average ticket price of $125.75 was $0.74 lower than last week and $5.95 lower than the same week last year ($131.70).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- MJ: $1,650,542 vs. $1,228,967 (+34.3% change)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,500,881 vs. $1,153,577 (+30.1% change)
- OH, MARY!: $1,576,984 vs. $1,236,135 (+27.6% change)
- HAMILTON: $2,157,909 vs. $1,939,699 (+11.2% change)
- HADESTOWN: $790,185 vs. $746,393 (+5.9% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 87.3%. Same week last year: 91.3%. Change: Down 4.0 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,157,909
- THE LION KING: $1,942,322
- DEATH OF A SALESMAN: $1,926,016
- MJ: $1,650,542
- GIANT: $1,605,805
Bottom 5 by This Week Gross
- CHICAGO: $523,440
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $528,882
- SIX: THE MUSICAL: $536,022
- DOG DAY AFTERNOON: $577,561
- & JULIET: $619,016
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- DEATH BECOMES HER: $342,681
- THE FEAR OF 13: $181,596
- EVERY BRILLIANT THING: $161,020
- GIANT: $137,215
- JUST IN TIME: $130,236
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE OUTSIDERS: $-116,020
- JOE TURNER'S COME AND GONE: $-98,188
- WICKED: $-97,419
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $-88,469
- THE LOST BOYS: $-78,288
Top 5 by Average Ticket Price
- OH, MARY!: $220.77
- HAMILTON: $202.24
- GIANT: $200.70
- DEATH OF A SALESMAN: $185.71
- RAGTIME: $181.12
Bottom 5 by Average Ticket Price
- DOG DAY AFTERNOON: $77.93
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $84.50
- ALADDIN: $85.45
- TITANÍQUE: $86.55
- THE GREAT GATSBY: $86.72
Top 5 by % of Total Seats Filled
- HAMILTON: 100.7%
- DEATH OF A SALESMAN: 100.7%
- GIANT: 100.1%
- RAGTIME: 100%
- EVERY BRILLIANT THING: 99.9%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- CHICAGO: 61.2%
- SIX: THE MUSICAL: 63.8%
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 66.6%
- THE GREAT GATSBY: 69%
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 69.9%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- DEATH BECOMES HER: 1874
- THE FEAR OF 13: 1439
- CHICAGO: 626
- JUST IN TIME: 592
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 507
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE LOST BOYS: -823
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): -741
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: -723
- CATS: THE JELLICLE BALL: -670
- SCHMIGADOON!: -278
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.