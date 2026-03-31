Broadway Grosses: Week Ending 3/29/26 - JUST IN TIME Tops $1k Ticket Prices for Groff's Final Week
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 3/29/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week: GIANT opened at the Music Box on 3/23, DOG DAY AFTERNOON is in previews at the Wilson and opens on 3/30, BECKY SHAW is in previews at the Hayes and opens on 4/6, CATS: THE JELLICLE BALL is in previews at the Broadhurst and opens on 4/7, DEATH OF A SALESMAN is in previews at the Winter Garden and opens on 4/9, TITANÍQUE began previews at the St. James and opens on 4/12, THE FEAR OF 13 is in previews at the Jones and opens on 4/15, FALLEN ANGELS began previews at the Haimes and opens on 4/19, BEACHES, A NEW MUSICAL began previews at the Majestic and opens on 4/22, THE ROCKY HORROR SHOW began previews at Studio 54 and opens on 4/23, THE LOST BOYS began previews at the Palace and opens on 4/26
Up for the week by attendance (% of capacity)
- CATS: THE JELLICLE BALL (95.2%)
- BECKY SHAW (92.9%)
- THE FEAR OF 13 (88.1%)
- CHICAGO (6.6%)
- GIANT (2.9%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (0.9%)
- DOG DAY AFTERNOON (0.6%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (0.2%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-12.6%)
- DEATH BECOMES HER (-11.3%)
- CHESS (-8.1%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-8.1%)
- & JULIET (-6.5%)
- MJ (-6.3%)
- ALADDIN (-6.2%)
- THE GREAT GATSBY (-5.2%)
- THE BOOK OF MORMON (-4.9%)
- OH, MARY! (-4.5%)
- MAYBE HAPPY ENDING (-4%)
- DEATH OF A SALESMAN (-3.8%)
- SIX: THE MUSICAL (-2.9%)
- THE OUTSIDERS (-2.6%)
- THE LION KING (-2.4%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-1.1%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-1%)
- WICKED (-1%)
- HADESTOWN (-0.6%)
- HAMILTON (-0.2%)
- EVERY BRILLIANT THING (-0.2%)
This week (week ending 3/29/2026), 36 shows played on Broadway, with 294,349 tickets sold and a total gross of $38,657,410. The average ticket price was $131.33. This represents 5 more shows than last week. Overall capacity utilization was 93.29%.
Attendance increased by 7.90% compared to last week.
Overall grosses rose 5.13% compared to last week.
The average ticket price of $131.33 was $3.45 lower than last week.
Top 5 by This Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,576,038
- HAMILTON: $2,318,897
- JUST IN TIME: $2,066,446
- THE LION KING: $1,914,548
- WICKED: $1,785,924
Bottom 5 by This Week Gross
- BECKY SHAW ($302,811)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($544,954)
- SIX: THE MUSICAL ($702,107)
- & JULIET ($763,216)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($794,452)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $449,217
- THE FEAR OF 13: $396,823
- CHICAGO: $324,447
- CATS: THE JELLICLE BALL: $288,961
- JUST IN TIME: $194,682
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW ($-184,824)
- WICKED ($-163,494)
- DEATH BECOMES HER ($-148,761)
- THE OUTSIDERS ($-137,562)
- THE GREAT GATSBY ($-135,176)
Top 5 by Average Ticket Price
- JUST IN TIME: $362.22
- HAMILTON: $216.74
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $199.08
- EVERY BRILLIANT THING: $178.89
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $153.70
Bottom 5 by Average Ticket Price
- BECKY SHAW ($80.11)
- ALADDIN ($92.16)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($92.47)
- DEATH BECOMES HER ($94.67)
- THE GREAT GATSBY ($98.92)
Top 5 by % of Total Seats Filled
- JUST IN TIME: 103.4%
- HAMILTON: 101%
- GIANT: 100.9%
- DOG DAY AFTERNOON: 100.8%
- HADESTOWN: 100.7%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (70.4%)
- DEATH BECOMES HER (79.2%)
- CHESS (82.5%)
- SIX: THE MUSICAL (83.5%)
- MJ (83.8%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE FEAR OF 13: 4382
- CATS: THE JELLICLE BALL: 4194
- DOG DAY AFTERNOON: 1320
- BECKY SHAW: 974
- CHICAGO: 572
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- DEATH BECOMES HER (-1343)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-1057)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-1039)
- CHESS (-936)
- ALADDIN (-853)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
