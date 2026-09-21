Sam E. Will Come to Buenos Aires in September

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El cantautor argentino presenta su nuevo material y debuta como solista en Argentina. Sam E., proyecto solista de Sam Roca, ex cantante y compositor de la banda porteña Hijos de Padres anuncia su primera fecha en Buenos Aires el Viernes 25 de Septiembre, en Music Mansion, en el marco del lanzamiento de "Muy Tarde", su nuevo material para 2026.

Radicado en Miami desde hace más de dos años, Sam viene construyendo una carrera solista en clave intimista y orgánica. Su EP debut "Resonancia" (2024) fue grabado en los míticos Electric Air Studios bajo la producción de Andrés Daza, y a lo largo de 2024 y 2025 lanzó los singles "Algún Lugar", "Siempre Mal Bien" y "Ya Me Canse", que en conjunto superan las 85.000 reproducciones en Spotify.

Su banda para el show en argentina cuenta con Julian Baglieto en batería y coros, Martin Diaz Amapola en guitarra y Pedro Figuerola en sintes.

"Muy Tarde" lo encuentra trabajando junto al reconocido productor Guillermo Porro, en un sonido más expansivo que combina la tradición del cantautor rioplatense con el pulso de la escena indie-pop latinoamericana

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