Orquesta Estable Performs Concierto 8 Next Week at Teatro Colon

Orquesta Estable will perform Concierto 8 next week at Teatro Colon. The concert is set for 10 October.

DIRECTOR

Rodolfo Saglimbeni

MEZZOSOPRANO

Mariana Rewerski

E. Elgar

Chanson de Matin, Op.15, Nº 2

Chanson de Nuit, Op. 15, Nº 1

Salut d'amour Op.12

M. Ravel

Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé

Mi madre la oca

Learn more at https://teatrocolon.org.ar/es/temporada-2021/orquesta-estable/produccion/orquesta-estable-concierto-8.

La Orquesta Estable del Teatro Colón es una de las agrupaciones sinfónicas más antiguas de la Argentina. Fue creada en 1925 por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -junto al Coro y el Ballet estables- ante la necesidad de contar con una agrupación instrumental propia del Teatro Colón, que tuviera como misión esencial la interpretación musical de las óperas y ballets de la temporada y la realización de conciertos.

En sus primeras actividades como grupo estable, en la temporada 1928, la Orquesta Estable fue dirigida Tullio Serafin. Desde 1936 a 1949, fue dirigida regularmente por el austríaco Erich Kleiber, quien hizo eje en el repertorio alemán y la música de Richard Wagner, además de llevar a la agrupación a un nivel de calidad superlativo para la época. Con él se produjeron los estrenos de Juana de Arco en la Hoguera de Arthur Honegger en 1947 y de La mujer sin sombra de Richard Strauss en 1949. El rendimiento de la Orquesta Estable acrecentó la fama del Teatro entre el público porteño. En 1941, las presentaciones junto a Arturo Toscanini marcaron otro hito.

La orquesta fue dirigida por directores de primer orden mundial como Fritz Busch, Héctor Panizza, Ferdinand Leitner, Karl Böhm Thomas Beecham, Wilhelm Furtwängler, Richard Strauss, Herbert von Karajan, Ernest Ansermet, Clemens Krauss, Ottorino Respighi, Paul Hindemith, Aaron Copland, Heitor Villa-Lobos, Manuel De Falla, entre otros.

En 1988, los integrantes de la orquesta conformaron la entidad civil Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón para ampliar las actividades del cuerpo artístico. En 1992 la orquesta se presentó en la Exposición Universal de Sevilla. En 2007 concretó otra gira a México. En 2013 fue dirigida por Valery Gergiev en un concierto de apertura de temporada.

A lo largo de su fructífera existencia, la Orquesta Estable, que no tiene un director musical fijo, ha recibido la influencia de múltiples maestros. Ha sido columna vertebral de las temporadas líricas; también ha acompañado las presentaciones del Ballet Estable (alternándose con la Filarmónica de Buenos Aires), realizado conciertos sinfónico-corales con el Coro Estable, ofrecido conciertos con notables solistas y realizado grabaciones de música argentina.