GISELLE Comes to Teatro Colon Next Week

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Giselle comes to Teatro Colon this month. Performances run 15-25 October.

El historiador del ballet Cyril W. Beaumont decía que el rol de Giselle significaba para una bailarina lo que el rol de Hamlet para un actor, porque las cambiantes y complejas emociones de estos personajes son un aspecto fundamental de las respectivas tramas. Así como Hamlet es una de las más imperecederas obras shakesperianas, Giselle lo es en el terreno del ballet académico. Nunca, desde la noche del debut en la Ópera de París el 28 de junio de 1841, dejó de ser llevada a escena, es cierto que con todos los cambios, supresiones y agregados que sufrió a lo largo del tiempo. Verdadero modelo del ballet romántico francés, Giselle fue un éxito resonante desde el momento mismo de su estreno. Mucho de este éxito se debe a su consonancia con el gusto de la época, inaugurado –en cuanto a danza escénica- nueve años antes con La Sylphide. Pero también, o quizás sobre todo, a la conjunción de personalidades que le dieron vida.

Comencemos por Théophile Gautier. El famoso crítico y poeta romántico había encontrado en la colección de ensayos De la Alemania, de Heinrich Heine, un motivo muy apropiado para el argumento de un ballet: una región brumosa, la luz de la Luna y espíritus femeninos llamados wilis que bailan hasta la extenuación. Pero Gautier no tenía experiencia en escribir libretos y buscó la colaboración de Vernoy de Saint-Georges, un personaje extravagante, un auténtico sibarita pero también muy hábil libretista, con el que dio forma a la Giselle que conocemos: un primer acto que muestra la vida idealizada de una aldea rural y en ella a la joven Giselle, cuyo deseo inagotable de bailar es amenazado por su salud frágil. Y un segundo acto ubicado en un mundo sobrenatural; allí viven las wilis, espíritus de muchachas que murieron abandonadas por sus enamorados antes de la boda. A este mundo de seres vengativos llega Giselle, que ha enloquecido y muerto por la traición del duque Albrecht.

Fue el propio Gautier el que eligió a Carlotta Grisi como protagonista del ballet. La joven bailarina italiana ya había comenzado su ascendente carrera pero con este título triunfó decididamente en la Opera de París, que en aquel tiempo era la meta dorada de bailarines, maestros y coreógrafos de toda Europa. Carlotta tenía las virtudes exactas para ese papel: un virtuosismo asombroso, liviandad, sensibilidad y grandes aptitudes dramáticas. Así lo registran las crónicas de la época, incluso dejando de lado los comentarios exaltados de Gautier, que estuvo enamorado de Carlotta hasta el último día de su vida.

La formación de Carlota Grissi como una auténtica estrella se debió a Jules Perrot, su maestro, partenaire y amante durante ocho años. Perrot fue uno de los más brillantes y admirados bailarines del siglo XIX, incluso en un tiempo en el que los varones tenían escaso peso en las obras de ballet. Fue también un genial y prolífico coreógrafo y responsable de una gran parte de las danzas de Giselle, aunque por alguna razón, nunca totalmente dilucidada, su nombre no figuró ni en el programa ni en los afiches del debut parisino. Como único responsable de la coreografía aparecía el nombre de Jean Coralli, “maître de ballet” oficial de la Ópera y al que luego se atribuyó una parte de las escenas grupales del primer acto.

Adolphe Adam, autor de la música, fue un no menos prolífico compositor: a lo largo de una vida muy activa escribió 40 óperas, muchas de ellas en dos y tres actos, además de misas, ballets, cantatas y canciones. Sin embargo, poco y nada ha quedado de esta vasta producción salvo la partitura de Giselle, que quizás no pueda calificarse como “gran música” pero sin duda tiene bellas melodías y una cualidad indispensable: es muy apta para ser bailada. Otro aspecto valioso de esta partitura es el uso del leitmotiv, con el que Adam vinculó una determinada frase melódica a un personaje o situación. Por ejemplo, cada entrada del guardabosques Hilarión está asociada a una cita de la Quinta Sinfonía de Beethoven.

La lista de intérpretes de Giselle que siguieron casi inmediatamente a Carlotta Grisi es inmensa. Las más grandes bailarinas de los siglos XIX, XX y XXI jugaron el rol con sus propios matices y cada espectador tuvo y tendrá sus preferencias respecto de quién fue o quién es la mejor Giselle. Sobre algunas de ellas hay sin embargo absoluta coincidencia. Por ejemplo, sobre la gran prima ballerina italiana Carla Fracci. Gustavo Mollajoli, coreógrafo y director del Ballet Estable del Teatro Colón en dos oportunidades, recordaba a Fracci y a su Giselle en el Teatro de una manera muy linda: “Había visto a Carla en el American Ballet Theatre unos años antes y su Giselle era, y es hasta hoy, incomparable. Fue una decisión arriesgada de mi parte porque ella ya era grande y tenía problemas en los pies. Ocurrió algo fenomenal: en el ensayo general apenas marcaba los pasos y ni siquiera se cambiaba de ropa. Los bailarines del Colón murmuraban: ‘es que no puede subirse a las puntas, no puede bailar’. Cuando terminó el primer acto de la primera función noto que las bailarinas se habían quedado en el escenario. Las apuro: ‘tienen que cambiarse para el segundo acto’. Estaban abrazadas, llorando, emocionadas por la manera en que Carla había interpretado la escena de la locura con que cierra el primer acto. Era realmente única. El asistente que iba a buscarla para el comienzo del segundo acto se impresionaba al verla salir del camarín: ya era un espectro; no saludaba, no hablaba”.

Comments