Photo Coverage: Lincoln Center Theater Celebrates Artistic Director Andre Bishop

Just last night, Lincoln Center Theater held its annual benefit celebrating André Bishop (Producing Artistic Director) and his 25 Years at LCT. We're taking you inside the special night below!

Guests included Sigourney Weaver, Billy Crudup, David Hyde-Pierce, Victor Garber, Kate Burton, Blair Brown, Jennifer Ehle, Kelli O'Hara, Paulo Szot, Boyd Gaines, Raul Esparza, LaTanya Richardson Jackson, Sebastian Arcelus, Stephanie J. Block, Debra Monk, Robert Klein, Danny Burstein, Kristine Nielsen, Jan Maxwell, Michael Aronov, Ruthie Ann Miles, Santino Fontana, Montego Glover, Bobby Steggert, Karen Ziemba, Craig Lucas, Bartlett Sher, Ayad Akhtar, Susan Stroman, and Julie Taymor.

Photo Credit: Jennifer Broski



Kristine Nielsen, Brent Langdon

Eric M. Mindich, Stacey Mindich Eric M. Mindich, Stacey Mindich Stephanie J. Block , Sebastian Arcelus Stephanie J. Block , Sebastian ArcelusAndre Bishop, Katie Bishop-Manning, Peter Manning Andre Bishop, Katie Bishop-Manning, Peter Manning Montego Glover , Andre Bishop, Chip Zien Montego Glover , Andre Bishop, Chip Zien Andre BishopAndre Bishop Ruthie Ann Miles , Andre Bishop, Ashley Park Ruthie Ann Miles , Andre Bishop, Ashley Park Andre Bishop, Paolo Szot Andre Bishop, Paolo Szot Ayad Akhtar , Andre Bishop, Sarah Ruhl Ayad Akhtar , Andre Bishop, Sarah Ruhl Karen Ziemba , Andre Bishop, Raul Esparza Karen Ziemba , Andre Bishop, Raul Esparza Sarah Ruhl , Andre Bishop, Rebecca Taichman Sarah Ruhl , Andre Bishop, Rebecca Taichman Rachel Chavkin , Andre Bishop, Gabriel Ebert Rachel Chavkin , Andre Bishop, Gabriel Ebert