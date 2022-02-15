SIRÇA KÜMES-BURSA DT Comes to  Ankara - Şinasi Sahnesi This Week

SIRÇA KÜMES-BURSA DT comes to Ankara - Şinasi Sahnesi February 18-19, 2022.

Yazan Tennessee Williams

Çeviren Can Yücel

Yöneten Şahin Ergüney

Amerika'da büyük buhran dönemi...

Hayat her zamanki gibi acımasız, yokluk alabildiğince can yakıcı...

Küçük, boğucu, izole dünyalarına sıkışmış bir anne ve iki çocuğunun yaşamak ısrarı...

Çaresizliğin hafif ateşinde sükûnetle kavrulan örselenmiş ruhlar... Camdan daha narin, sırçadan daha kırılgan yığınlar... Uyumsuz, umutsuz, utangaç, içe kapalı, dışa küs, öfkeli, kibirli, bencil, hesapçı, mutsuz biçareler... Sistemle" beyhude" savaşırken, sistemin parçası olmaya can atan tutunamamışlar...

Hasılı, evrensel açmazlar, benzer travmalar, tanıdık acılar, bozgunlar. Aynı hikayelerin benzersiz, sarsıcı yorumu...

Çağdaş Amerikan Tiyatrosunun "bilge" kalemi Tenesse Williams'ın psikolojik gerçekçi başyapıtı Sırça Kümes Bursa Devlet Tiyatrosunda...

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