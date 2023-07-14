SHE WANTS REVENGE Comes to Zorlu PSM in September

Temelleri 2003 yılında San Fernando Valley, California’da atılan post-punk, gothic rock ve dance rock türlerinde üretimlerini sürdüren She Wants Revenge, 7 Eylül akşamı, %100 Müzik katkılarıyla, %100 Studio’ya geliyor!

Los Angeles'ta DJ olan Justin Warfield ve Adam "Adam 12" Bravin, 2003 yılında duygusal, Joy Division etkisinde olan She Wants Revenge'i kurdu. Kulaktan kulağa yayılan, sektör bağlantıları ve Sirius Satellite Radyo ile Batı Yakası'nın büyük radyo istasyonu KCRW'deki çalınmaları, ikiliye yeterli tanınırlık sağladı ve Geffen ile bir plak anlaşması yaptılar.

Bu da 2006 yılında Interpol, erken dönem Depeche Mode ve Bravery gibi gruplarla karşılaştırılan, ayrıca yukarıda bahsedilen sonsuz derecede hüzünlü post-punk kahramanlarından etkilenen aynı adı taşıyan bir albümün ortaya çıkmasına yol açtı. Depeche Mode ile birlikte turneye çıktıktan sonra, 2007'de This Is Forever albümünü yayınladılar.

2007 yılında efsanevi prodüktör Timbaland’in “Shock Value” albümünde “Time” ile yer alan She Wants Revenge, daha sonra 2008'de Save Your Soul ve bir sonraki yıl Up & Down adlı iki EP yayınladı. Psychedelic Furs ile birlikte gerçekleştirdikleri bir tur, grubun üçüncü albümü Valleyheart'ın 2011'de yayınlanmasını sağladı. 212’de yollarını ayıran grup, 2015 yılında tekrar bir araya geldi ve 2016 yılında “Never”, 2018 yılında “Big Love” teklileriyle dinleyenleriyle buluşturdu.

Los Angeles’ın punk ruhunu dünya çapındaki hayranlarıyla buluşturan She Wants Revenge, 7 Eylül akşamı Zorlu PSM’de İstanbul’daki dinleyenleriyle buluşacak!