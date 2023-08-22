Mix Festival Comes to Zorlu PSM in November

Müziğin sesini aç! 3-4 Kasım'da, %100 Müzik katkılarıyla, Zorlu PSM'de yedinci kez gerçekleşecek “çok sesli” MIX Festival, mottosuyla unutulmaz bir deneyime davet ediyor! Müzikseverlerin kalplerini fethedecek olan MIX Festival, yedi yıldır süregelen başarı ve coşku dolu geçmişini, yepyeni bir edisyonla taçlandırıyor.

MIX Festival, her sene olduğu gibi bu yıl da seçkin sanatçılar ve eşsiz performanslarla dolu bir program sunuyor. Bu yılın yıldızları arasında Warhaus'un etkileyici sahne performansı, Kid Francescoli'nin elektronik müziğin en iyi örneklerini sunan enerjisi, Weval'in sıra dışı sesleriyle büyüleyici deneyimi, Flört'ün enerjik performansı, Cosmic Crooner'ın sürükleyici rock ritimleri, Los Bitchos'un 70'ler ve 80'lerden cumbia tarzında enstrümantal esintileri, Lalalar'ın enerji dolu performansları, The Flabbies'in keyifli indie-pop şarkıları, ECHT!'in mistik ve etkileyici müziği, Isaac Delusion'ın hayal gücüyle dolu sahne şovları ve Jayda G'nin dans pistlerini sallayan ritimleri bulunuyor.

Bu eşsiz festivalde müziğin büyülü dünyasına adım atacak olanlar için sürprizler bitmiyor. Benny Sings'in duygusal vokalleri, Two Another'ın modern soul tarzı, Atakan Uysal'ın techno melodileri, Aga B'nin asi ruhlu Türkçe rap melodileri, Ögem Yılmaz'ın cesur ve özgün sound'u, Barış Demirel'in cazın sınırlarını zorlayan enstrümantasyonu ve Zeynep Erbay'ın etkileyici DJ setli de festivali benzersiz kılacak! Daha fazlası için beklemede kal!

MIX Festival, her müzik zevkine hitap eden çeşitliliği ve müziğin farklı renklerini bir araya getiren programıyla sizleri büyüleyecek. Bu klasikleşen festivali kaçırmayın ve 3-4 Kasım'da Zorlu PSM'deki yerinizi alın! Müziğin sınırlarını zorlayan, duygusal ve enerjik performanslarla dolu iki gün için biletlerinizi şimdiden edinin.

Unutulmaz anlar için %100 Müzik katkılarıyla gerçekleşecek MIX Festival'de buluşmak üzere!