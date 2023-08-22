Mix Festival Comes to Zorlu PSM in November

The festival takes place 3-4 November 2023.

By: Aug. 22, 2023

POPULAR

Buy Two Tees, Get One 50% For Our Back to School Sale! Photo 1 Buy Two Tees, Get One 50% For Our Back to School Sale!
PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: FOALS Comes to Zorlu PSM Photo 2 PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: FOALS Comes to Zorlu PSM

Mix Festival Comes to Zorlu PSM in November

Müziğin sesini aç! 3-4 Kasım'da, %100 Müzik katkılarıyla, Zorlu PSM'de yedinci kez gerçekleşecek “çok sesli” MIX Festival, mottosuyla unutulmaz bir deneyime davet ediyor! Müzikseverlerin kalplerini fethedecek olan MIX Festival, yedi yıldır süregelen başarı ve coşku dolu geçmişini, yepyeni bir edisyonla taçlandırıyor.

MIX Festival, her sene olduğu gibi bu yıl da seçkin sanatçılar ve eşsiz performanslarla dolu bir program sunuyor. Bu yılın yıldızları arasında Warhaus'un etkileyici sahne performansı, Kid Francescoli'nin elektronik müziğin en iyi örneklerini sunan enerjisi, Weval'in sıra dışı sesleriyle büyüleyici deneyimi, Flört'ün enerjik performansı, Cosmic Crooner'ın sürükleyici rock ritimleri, Los Bitchos'un 70'ler ve 80'lerden cumbia tarzında enstrümantal esintileri, Lalalar'ın enerji dolu performansları, The Flabbies'in keyifli indie-pop şarkıları, ECHT!'in mistik ve etkileyici müziği, Isaac Delusion'ın hayal gücüyle dolu sahne şovları ve Jayda G'nin dans pistlerini sallayan ritimleri bulunuyor.

Bu eşsiz festivalde müziğin büyülü dünyasına adım atacak olanlar için sürprizler bitmiyor. Benny Sings'in duygusal vokalleri, Two Another'ın modern soul tarzı, Atakan Uysal'ın techno melodileri, Aga B'nin asi ruhlu Türkçe rap melodileri, Ögem Yılmaz'ın cesur ve özgün sound'u, Barış Demirel'in cazın sınırlarını zorlayan enstrümantasyonu ve Zeynep Erbay'ın etkileyici DJ setli de festivali benzersiz kılacak! Daha fazlası için beklemede kal!

MIX Festival, her müzik zevkine hitap eden çeşitliliği ve müziğin farklı renklerini bir araya getiren programıyla sizleri büyüleyecek. Bu klasikleşen festivali kaçırmayın ve 3-4 Kasım'da Zorlu PSM'deki yerinizi alın! Müziğin sınırlarını zorlayan, duygusal ve enerjik performanslarla dolu iki gün için biletlerinizi şimdiden edinin.

Unutulmaz anlar için %100 Müzik katkılarıyla gerçekleşecek MIX Festival'de buluşmak üzere!




RELATED STORIES - Turkey

1
PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: FOALS Comes to Zorlu PSM Photo
PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: FOALS Comes to Zorlu PSM

Bu yaz çok eğleneceğiz! 2005 yılında Oxford’da kurulan, efsanevi İngiliz rock grubu FOALS, 4 Eylül akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik ile İstanbul’a geliyor!

2
Curator Revealed For the 18th Istanbul Biennial Photo
Curator Revealed For the 18th Istanbul Biennial

Iwona Blazwick was announced today as the Curator of the 18th Istanbul Biennial, organised by the Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV) and sponsored by 2007-2036 Biennial Sponsor Koç Holding, running from 14 September to 17 November 2024.

3
YALNAYAK Comes to Zorlu PSM in August Photo
YALNAYAK Comes to Zorlu PSM in August

Barefoot comes to Zorlu PSM next week. Inspired by Anatolian melodies and telling their troubles with a spatial psychedelic funk-rock fusion, “Yalnayak” will be at Vestel Amfi on August 4th!

4
BEATGATE PRESENTS: ZHU at Zorlu PSM Next Week Photo
BEATGATE PRESENTS: ZHU at Zorlu PSM Next Week

Producer and musician Zhu, who stepped into the city for the first time in 2022 with the striking presentation of Beatgate, and was welcomed with great interest, will take the stage at Zorlu PSM Turkcell Stage on the night of July 29, in the second leg of the event series, which is a city festival. 

More Hot Stories For You

Videos

Video: Inside Opening Night of EL MAGO POP on Broadway Video Video: Inside Opening Night of EL MAGO POP on Broadway
Go Inside Michael James Scott's Broadway Crib Video
Go Inside Michael James Scott's Broadway Crib
Watch Lauren Jones and Kara Lane Sing 'Mrs. de Winter Is Here' from REBECCA Video
Watch Lauren Jones and Kara Lane Sing 'Mrs. de Winter Is Here' from REBECCA
The Teen Critics Have the Time of Their Lives at BACK TO THE FUTURE Video
The Teen Critics Have the Time of Their Lives at BACK TO THE FUTURE
View all Videos

Turkey SHOWS

Recommended For You