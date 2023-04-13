KUHEYLAN Comes to Zorlu PSM This Week
Performances run 13-18 April.
Amadeus'un oyun yazarı Peter Shaffer'ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı , Broadway'de 1200 kez sahnelenen Tony ödüllü başyapıtı Küheylan, Barış Erdenk rejisi ile sahnede!
Başrollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer'in üstlendiği efsanevi oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile seyirciyle buluşuyor...
Tutkularının esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang (Emir Özden) ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart'ın (Kerem Alışık) hikayesini konu alıyor.
OYUNCULAR:
- Martin Dysart: Kerem Alışık
- Alan Strang: Emir Özden
- Dora Strang: Hatice Aslan
- Frank Strang: Devrim Nas
- Heshter Salomon: Açelya Devrim Yılhan
- Jill Mason: Gizem Katmer
- Hemşire: Dilara Ük
- Dalton: Bertan Dirikolu
- Genç bir atlı: Sercan Batık Maya: Oğuzhan Keskin
ENSEMBLE:
- Cem Eyüpoğlu
- Doğancan Akkaya
- Ecem Eker
- Göksu Girişken
- Melodi Özkazanç
- Tolgahan Kocaman
Related Stories View More Turkey Stories