KUHEYLAN Comes to Zorlu PSM This Week

﻿Amadeus'un oyun yazarı Peter Shaffer'ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı , Broadway'de 1200 kez sahnelenen Tony ödüllü başyapıtı Küheylan, Barış Erdenk rejisi ile sahnede!

Başrollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer'in üstlendiği efsanevi oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile seyirciyle buluşuyor...

Tutkularının esiri olup gerçekleştirdiği korkunç bir olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang (Emir Özden) ile onu analiz eden ve iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart'ın (Kerem Alışık) hikayesini konu alıyor.

OYUNCULAR:

Martin Dysart: Kerem Alışık

Alan Strang: Emir Özden

Dora Strang: Hatice Aslan

Frank Strang: Devrim Nas

Heshter Salomon: Açelya Devrim Yılhan

Jill Mason: Gizem Katmer

Hemşire: Dilara Ük

Dalton: Bertan Dirikolu

Genç bir atlı: Sercan Batık Maya: Oğuzhan Keskin

ENSEMBLE: