Ibrahim Selim Comes to the Studio Theater Next Week

İbrahim Selim'in renkli sunumu, birbirinden değerli konukları ve dinamik seyircisiyle dosta kahkaha, düşmana elem vermeye geliyor. "İbrahim Selim ile Bu Gece" her Pazartesi %100 Studio sahnesinde seyircileriyle buluşacak!

Her hafta sürpriz bir konuğun katılacağı programda müzikten, stand-up'a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına doyacağız. Programlarımız tamamen organik ve glütensiz olup gönül rahatlığıyla tüketilebilir!

Performances run 8 - 15 August 2022.