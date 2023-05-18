Charlotte Cardin 99 NIGHTS TOUR Comes to Zorlu PSM

Kendine özgü sesi ve müzik tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Charlotte Cardin, ilk kez 2013 yılında "Big Boy" şarkısıyla müzik sahnesine adım attı. O tarihten bu yana, "Main Girl", "Dirty Dirty", "Passive Aggressive", "Good Girl", "Meaningless", "Anyone Who Loves Me" gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı ve müzik dünyasında önemli bir yer edinerek geniş bir hayran kitlesi elde etti.

Indie pop, elektropop ve caz türlerini bir araya getiren müzikal tarzıyla öne çıkan Cardin, kendine özgü sesiyle, şarkılarında samimi ve duygusal bir hava yaratıyor. Ayrıca söz yazarlığı ve prodüksiyon konularında da yetenekli olan Cardin, kendi şarkılarının çoğunu kendisi yazıp üretiyor.

İkinci uzunçaları "99 Nights"ı dinleyicilerinin beğenisine sunmaya hazırlanan Charlotte, bu albümde, müzikal yeteneklerinin yanı sıra, şarkı sözlerindeki samimiyet ve derinlik açısından dikkat çekiyor.

Cardin, 30 Eylül 2023 akşamı İstanbul'da Zorlu PSM'de özlediği İstanbul izleyicisiyle yeniden bir araya gelecek. Bu konserde, en sevilen şarkılarından ve yeni alvümünden oluşan repertuvarıyla sahne alacak ve dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunacak.