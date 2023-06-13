Baxter Dury Comes to Zorlu PSM This Summer

The performance is on 14 June.

By: Jun. 13, 2023

POPULAR

Save 15% on the 2023 Tony Nominees in our Theatre Shop! Photo 1 Save 15% on the 2023 Tony Nominees in our Theatre Shop!
Shop Items From GREY HOUSE in BroadwayWorld's Theatre Shop! Photo 2 Shop Items From GREY HOUSE in BroadwayWorld's Theatre Shop!
FLYING CARPET FESTIVAL 2023 Line-Up Announced Photo 3 FLYING CARPET FESTIVAL 2023 Line-Up Announced

Baxter Dury Comes to Zorlu PSM This Summer

Güçlü ve kendine has vokal becerileriyle hayata dair alaycı gözlemlerini hikayeleştirerek anlatan Baxter Dury, 14 Haziran akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Turkcell Sahnesi’ne geliyor!

Müzikal hayatına acı bir tesadüfle pub rock/new wave ikonu babası Ian Dury için düzenlenen anma töreninde sahne alarak başlayan Baxter Dury, 2002’den bu yana new wave, indie rock, indietronica, alternative pop ve post-disco türlerinde üretimlerini sürdürüyor. 2017 yılında yayımladığı “Prince of Tears” ile disco sound’una göz kırpan Baxter, büyük çıkışını da bu albümle gerçekleştirdi. 17 Aralık 1971’de Wingrave, Buckinghamshire, İngiltere'de doğan Baxter Dury’nin müziğinde tüm bu hareketli türlerin yanında İngiltere’nin dingin havasını solumak mümkün.

2020 çıkışlı PIAS etiketli albümü “The Night Chancers” ile biraz sade, yine de oldukça gösterişli bir şekilde dinleyenleriyle buluşan Baxter Dury, 2021 yılında Fred again… ile yayınladığı “Baxter (these are my friends) il eses getiren bir işe daha imza atmış oldu. Son olarak aynı yıl “D.O.A” teklisiyle dijital platformlarda yerini Alan Baxter Dury, “Cocaine Man”, “Miami”, “I’m Not Your Dog” gibi sevilen şarkılarıını seslendirmek için 14 Haziran akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM’de olacak!




RELATED STORIES - Turkey

1
FLYING CARPET FESTIVAL 2023 Line-Up Announced Photo
FLYING CARPET FESTIVAL 2023 Line-Up Announced

The fifth Flying Carpet Festival will be returning to the Turkish Syrian border between September 15th-25th, 2023 and be held in remote villages and cities near the border in Mardin, Diyarbakir and Midyat during a 10-day residency for 31 artists from 17 countries.

2
PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: MOLCHAT DOMA Comes to Zorlu PSM Photo
PSM LOVES SUMMER BY %100 MÜZİK: MOLCHAT DOMA Comes to Zorlu PSM

Molchat Doma, Belaruslu post-punk grubu ve son yılların en dikkat çeken müzik gruplarından biri. Grup, sert synth ve sert ritimlerin harmanlandığı, keşfedilmeyi bekleyen geniş bir müzik dünyasına sahip.

3
Charlotte Cardin 99 NIGHTS TOUR Comes to Zorlu PSM Photo
Charlotte Cardin 99 NIGHTS TOUR Comes to Zorlu PSM

Kendine özgü sesi ve müzik tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Charlotte Cardin, ilk kez 2013 yılında 'Big Boy' şarkısıyla müzik sahnesine adım attı. O tarihten bu yana, 'Main Girl', 'Dirty Dirty', 'Passive Aggressive', 'Good Girl', 'Meaningless', 'Anyone Who Loves Me' gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı ve müzik dünyasında önemli bir yer edinerek geniş bir hayran kitlesi elde etti.

4
EVLİLİKTEN SAHNELER Comes to Zorlu PSM This Week Photo
EVLİLİKTEN SAHNELER Comes to Zorlu PSM This Week

Johan ve Marianne 10.evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan iki çocuk sahibi mutlu bir çifttir.

More Hot Stories For You

Videos

Photos & Video: First Look at RENT at Paper Mill Playhouse Video Photos & Video: First Look at RENT at Paper Mill Playhouse
Watch Billy Porter & Luke Evans Sing at Tribeca Film Festival Video
Watch Billy Porter & Luke Evans Sing at Tribeca Film Festival
Tom Stoppard and Sonia Friedman Celebrate Tony Win for 'Best Play' Video
Tom Stoppard and Sonia Friedman Celebrate Tony Win for 'Best Play'
Jason Robert Brown and Alfred Uhry Celebrate Tony Win for 'Best Revival of a Musical' Video
Jason Robert Brown and Alfred Uhry Celebrate Tony Win for 'Best Revival of a Musical'
View all Videos

Turkey SHOWS

Recommended For You