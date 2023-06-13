Baxter Dury Comes to Zorlu PSM This Summer

Güçlü ve kendine has vokal becerileriyle hayata dair alaycı gözlemlerini hikayeleştirerek anlatan Baxter Dury, 14 Haziran akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Turkcell Sahnesi’ne geliyor!

Müzikal hayatına acı bir tesadüfle pub rock/new wave ikonu babası Ian Dury için düzenlenen anma töreninde sahne alarak başlayan Baxter Dury, 2002’den bu yana new wave, indie rock, indietronica, alternative pop ve post-disco türlerinde üretimlerini sürdürüyor. 2017 yılında yayımladığı “Prince of Tears” ile disco sound’una göz kırpan Baxter, büyük çıkışını da bu albümle gerçekleştirdi. 17 Aralık 1971’de Wingrave, Buckinghamshire, İngiltere'de doğan Baxter Dury’nin müziğinde tüm bu hareketli türlerin yanında İngiltere’nin dingin havasını solumak mümkün.

2020 çıkışlı PIAS etiketli albümü “The Night Chancers” ile biraz sade, yine de oldukça gösterişli bir şekilde dinleyenleriyle buluşan Baxter Dury, 2021 yılında Fred again… ile yayınladığı “Baxter (these are my friends) il eses getiren bir işe daha imza atmış oldu. Son olarak aynı yıl “D.O.A” teklisiyle dijital platformlarda yerini Alan Baxter Dury, “Cocaine Man”, “Miami”, “I’m Not Your Dog” gibi sevilen şarkılarıını seslendirmek için 14 Haziran akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM’de olacak!