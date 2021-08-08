AY CARMELA! Will Be Performed as Part of Kalamış Yaz Festivali This Month

Paulino, Carmen ve dilsiz yardımcıları Gustavete, İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçilere gösteri yapan gezici bir tiyatro grubudur. Valencia'ya giderken yollarını kaybeder ve dönemin diğer faşist diktatörleri tarafından desteklenen Franco yönetimindeki Milliyetçi güçlere esir düşerler. Düşman birliğin İtalyan komutanı onları Cumhuriyetçileri alaya alan bir oyun sahneye koymaya zorlar. Hayatta kalmak için başka şansları yoktur. Paulino eski oyunlarının metnini komutanın isteği doğrultusunda değiştirir. Ancak ateşli bir antifaşist olan Carmen için bu metinle sahneye çıkmak ölümden beterdir.

İspanya'nın büyük yönetmenlerinden Carlos Saura'nın José Sanchis Sinisterra'nın Türkiye'de de sahneye koyulan aynı adlı tiyatro oyunundan uyarladığı Ay Carmela!, politik sinemanın sevilen örneklerinden biri. Önceki filmlerinde de İspanya İç Savaşı'nı ele alan, ancak ülkesinin tarihindeki bu büyük trajediye ancak yıllar sonra mizahi bir tonda yaklaşma gücü bulabildiğini söyleyen Saura gösterime girdiği yıl yurtdışında fazla dikkat çekmese de İspanya'da bütün ödülleri toplayan filmi hakkında şöyle der: "Yaşananlara daha geniş bir perspektiften bakabilmek için üzerinden yeterince zaman geçmişti ve bu noktada artık başka şekilde söylemesi imkânsız olmasa da daha zor olan şeyleri mizahla ifade edebilmek mümkün oldu."

Sayısız sanat eserine konu olan bu karanlık döneme sanatçının durduğu yerden bakan film, başta Carmen Maura olmak üzere oyuncularının güçlü performansları, unutulmaz finali ve savaş sırasında faşizme direnen Halk Cephesi'nin sembol şarkısı haline gelen ve filme adını veren şarkıyla bugün de izleyene umut ve ilham vermeye devam ediyor.

Etkinlikte +18 yaş sınırı bulunmaktadır.

Etkinlik Kuralları

-Kalamış Yaz Festivali etkinlik alanımıza girişinizden, ayrılışınıza kadar MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNUZ nedeniyle, MASKELERİNİZİ mutlaka yanınızda getirmenizi önemle hatırlatırız.

-Etkinlik alanı girişinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES KODU kontrolünüz yapılacaktır.

-Maskelerinizin etkinlikler boyunca takılı olması gerekmektedir.

-Etkinlik alanı girişinde ateş ölçümü yapılacak, 37.8 C ve üzerinde olanlar, içeri alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

-Sosyal mesafe kuralları gereği seyircilerimizin oyun süresince belirlediğimiz seyir yerlerinde oturmaları zorunludur.

-Gösteri alanına giriş, etkinlik sandalyelerine yerleşme ve etkinlik çıkışında toplu hareket edilmemesini, TEK SIRA HALİNDE İLERLENMESİNİ ve etkinlik görevlilerimizin yönlendirme/uyarılarına dikkat edilip, uyulmasını önemle rica ediyoruz.

-İçinde bulunduğumuz pandemi kuralları ve açık hava koşullarından dolayı oluşabilecek erteleme ve iptal güncellemeleri sizlere en hızlı şekilde haber verilecektir.

Learn more at https://www.mobilet.com/event/ay-carmela-ay-carmela-6829-2f97.