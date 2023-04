VOX HUMANA Comes to Dramaten This Week

Hertigen Prospero har landsförvisats tillsammans med sin dotter Miranda. De hamnar på en karibisk ö som är ”obebodd med vissa undantag”, som Prospero uttrycker det. Där stöter de på urinvånaren Caliban och det dröjer inte lång tid innan Prospero lyckas återskapa ett perfekt klassamhälle med endast dessa tre personer.

Germany, late 1920s. The actor Hendrik Höfgen is appreciated by both the audience and his colleagues at the local theater, but he desperately longs for the big break. He knows he is meant for bigger roles, on bigger stages! Like most of his comrades, he is a socialist and they watch with horror as National Socialism grows stronger. It is a changing, creative and violent time.