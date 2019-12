THE LITTLE MERMAID Comes To Ericsson Globe Arena Fall 2020

HC Andersens klassiska saga Den Lille Havsfruen har i åratal förtrollat både barn och vuxna med sin historia om omöjlig kärlek mellan två världar. Med premiär på Stockholm Ericsson Globe Arena den 22 november 2020 ger Dröse&Norberg nytt liv till en av sagornas mest älskade prinsessor i Den Lilla Sjöjungfrun-The Musical.

- Det känns fantastiskt att få bjuda in publiken till en undervattensvärld likt ingen annan, säger producent Anna Norberg som ser fram emot premiären på Globen.

I traditionell Dröse & Norberg-anda kommer det att bjudas på en helt ny tolkning och förstås sprillans ny musik även i denna familjemusikal.

- Det kommer att bli en helt nyskriven musikal full med överraskningar, galna upptåg och spännande rollkaraktärer. Historien om Den Lilla Sjöjungfrun ska kännas ända ner i hårbotten, säger regissör Robert Dröse som ser fram emot utmaningen att visualisera världen under vattenytan.

Den Lilla Sjöjungfrun - The Musikal utspelar sig i nutid och publiken kommer att få möta alla de klassiska karaktärerna samt några nya och smått galna typer. Här finns Sjöjungfruns far havskungen Moryn, hennes 4 välsjungande & dansande systrar, havshäxan Svetlana och hennes kumpaner Blob & Blob och sist men inte minst Olauv - en riktigt snygg människokille.

-Musiken och dansen kommer att ge en kolossal energiboost till berättelsen och jag kan lova att vi, som vanligt, kommer att bjuda på en sanslöst begåvad ensemble. Men den presenterar vi först till våren, avslutar Robert Dröse.

FAKTA:

Den Lilla Sjöjungfrun - The Musical.

En riktig familjemusikal om en omöjlig kärlek mellan två världar!

Föreställnings längd: 2 timmar och 15 minuter. (Inkl. 25 min paus)

Antal artister: 16

-

Ålder: 5 - 100 år

Manus & Regi: Robert Dröse

Producent: Anna Norberg

Originalmusik: 16 nyskrivna låtar av Martin Landh

Premiär: 22 november 2020 på Ericsson Globe Arena

Tidigare succéer: Robin Hood - The Musical, Djungelboken - The Musical, Äventyret Aladdin, Snövit - The Musical, Trollkarlen från OZ





