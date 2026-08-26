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Ya disponible en plataformas UPS (Oops!...), el nuevo single de Íñigo Etayo

El polifacético cantante protagonizará SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE esta primavera

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Ya disponible en plataformas UPS (Oops!...), el nuevo single de Íñigo Etayo

Ya está disponible en plataformas digitales UPS (Oops!...), el nuevo single de Íñigo Etayo, con letra de Max Martin y Rami Yacoub y producido por Pablo Topacio.

El single está disponible en todas las plataformas digitales y puedes escucharlo a continuación:

Íñigo Etayo compagina su carrera de cantante con la de actor de teatro musical y ha participado en producciones como ANASTASIA, LA FAMILIA ADDAMS, GOLFUS DE ROMA o LOS MISERABLES. El próximo mes de febrero protagonizará la primera producción de SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE en España.

Escucha UPS (Oops!...) en tu plataforma de streaming de referencia:

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