Ya disponible en plataformas UPS (Oops!...), el nuevo single de Íñigo Etayo
El polifacético cantante protagonizará SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE esta primavera
Ya está disponible en plataformas digitales UPS (Oops!...), el nuevo single de Íñigo Etayo, con letra de Max Martin y Rami Yacoub y producido por Pablo Topacio.
El single está disponible en todas las plataformas digitales y puedes escucharlo a continuación:
Íñigo Etayo compagina su carrera de cantante con la de actor de teatro musical y ha participado en producciones como ANASTASIA, LA FAMILIA ADDAMS, GOLFUS DE ROMA o LOS MISERABLES. El próximo mes de febrero protagonizará la primera producción de SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE en España.
Escucha UPS (Oops!...) en tu plataforma de streaming de referencia:
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90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)
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Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
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The Last Five Years
Espacio Alma (8/20-9/14)
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101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)