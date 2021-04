UN DÍA COMO HOY: SOUTH PACIFIC se estrenaba en Broadway

Un 7 de abril de 1949, SOUTH PACIFIC se estrenaba por primera vez en el Majestic Theatre. El musical de Rodgers y Hammerstain se basa en el libro de James A. Michener, ganador del Premio Pulitzer en 1947, Tales of the South Pacific, y combina elementos de varias de esas historias.

Bajo la dirección de Joshua Logan, el elenco la noche del estreno estaba compuesto por Mary Martin, Ezio Pinza, William Tabbert, Betta St. John, Juanita Hall, Barbara Luna, Michael De Leon, Noel De Leon, Martin Wolfson, Harvey Stephens y Myron McCormick.

La venta anticipada fue de 400.000 dólares, y poco después del estreno se vendieron otros 700.000 dólares. El público de la primera noche estaba repleto de importantes líderes de Broadway, de los negocios y de las artes. El público detuvo repetidamente el espectáculo con prolongados aplausos, que se mantuvieron largamente en el telón final. Rodgers y Hammerstein habían preferido, en el pasado, no patrocinar una fiesta posterior, pero alquilaron la azotea del Hotel St. Regis y encargaron 200 ejemplares de The New York Times en previsión de un éxito. El crítico del Times, Brooks Atkinson, hizo una crítica entusiasta del espectáculo.



En abril de 1950 comenzó una gira nacional en Cleveland, Ohio, que duró cinco años y fue protagonizada por Richard Eastham como Emile, Janet Blair como Nellie y Ray Walston como Billis, papel que Walston repetiría en Londres y en la película de 1958. Para las 48.000 entradas disponibles en Cleveland, se presentaron 250.000 solicitudes, lo que hizo que la taquilla cerrara durante tres semanas para procesarlas Jeanne Bal e Iva Withers fueron posteriormente Nellies en esta gira. Una versión reducida recorrió las bases militares de Corea en 1951; a petición de Hammerstein y Rodgers, los oficiales y los soldados alistados se sentaron juntos para verla.



La producción neoyorquina se trasladó al Broadway Theatre en junio de 1953 para dar cabida al nuevo espectáculo de Rodgers y Hammerstein, ME AND JULIET, aunque South Pacific tuvo que trasladarse a Boston durante cinco semanas debido a conflictos de agenda. Cuando se cerró el 16 de enero de 1954, tras 1.925 representaciones, era el segundo musical que más tiempo llevaba en cartel en la historia de Broadway, después de Oklahoma! En la última representación, Myron McCormick, el único miembro del reparto que quedaba del estreno, dirigió a los artistas y al público en "Auld Lang Syne"; el telón no cayó, sino que permaneció levantado mientras el público abandonaba el teatro.

La producción ganó diez premios Tony, entre ellos el de mejor musical, mejor partitura y mejor libreto, y es la única producción musical que ha ganado premios Tony en las cuatro categorías de interpretación. Su álbum de reparto original fue el disco más vendido de la década de 1940, y otras grabaciones del espectáculo también han sido populares. El espectáculo ha disfrutado de muchas reposiciones y giras de éxito, y ha dado lugar a adaptaciones cinematográficas y televisivas en 1958. La reposición de Broadway de 2008, que fue un éxito de crítica, se representó durante 996 funciones y ganó siete premios Tonys, incluido el de mejor reposición musical. Además, SOUTH PACIFIC es uno de los pocos musicales en haber sido galardonado con el premio Pulitzer.

En enero de 1955, el productor (o como se llamaba entonces empresario) José Tamayo se decidió a producir en el Teatro de la Zarzuela AL SUR DEL PACÍFICO, el primer musical americano en estrenarse ahí. El show después viajó al Teatro

Calderón de Barcelona y al Teatro Principal de Valencia. En las críticas destacaban que este género no era habitual en España pero que enraizaba con la zarzuela en cuanto a la importancia musical y de argumento, añadiendo importancia del baile y la tecnología.

SOUTH PACIFIC fue llevada al cine con el mismo nombre en 1958, y fue la más taquillera de ese año. Joshua Logan dirigió la película, protagonizada por Rossano Brazzi, Mitzi Gaynor, John Kerr, Ray Walston y Juanita Hall; todas sus voces, excepto las de Gaynor y Walston, fueron dobladas. La película ganó el premio de la Academia al mejor sonido. También fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora de una película musical (Alfred Newman y Ken Darby), y la fotografía Todd-AO de 65 mm de Leon Shamroy también fue nominada. La película fue muy criticada por su uso del color para indicar el estado de ánimo, ya que los actores cambiaban de color cuando empezaban a cantar. La película incluye la canción "My Girl Back Home", cantada por Cable, que fue cortada del musical de teatro. La película fue la tercera más taquillera de los Estados Unidos en la década de 1950; sus ingresos en el Reino Unido fueron los más altos de la historia, récord que mantuvo hasta GOLDFINGER en 1963.

SOUTH PACIFIC se centra en la vida de unos militares de los EE. UU., las enfermeras y los residentes de la isla polinesia que ocupan durante la Segunda Guerra Mundial. Se narran dos historias de amor paralelas amenazadas por los peligros de la guerra y los prejuicios.