TV: Las anécdotas inéditas de THE BOOK OF MORMON en Madrid

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Tras tres temporadas de éxito rotundo, más de 800 funciones y medio millón de espectadores en Madrid, el aclamado musical THE BOOK OF MORMON ha bajado el telón en el Teatro Rialto de la Gran Vía para iniciar su esperada gira nacional por ciudades como Valencia, Sevilla o Mallorca. Para celebrar este fin de etapa y calentar motores de cara a su recorrido por España, cuatro integrantes de su reparto se han reunido en un divertido vídeo especial con Broadway World Spain cargado de confidencias, secretos de backstage y momentos inolvidables.

En esta charla sin filtros participan Alejandro Mesa, galardonado como Mejor Actor por su papel de Elder Cunningham, junto a Nyeleti Tomás, quien como swing quien comparte vivencias únicas del día a día del show y el vestuario. La reunión suma también las experiencias de Kevin Tuku, elenco y cover de Mafala Hatimbi, y el recuerdo nostálgico de Andoni García, actor que formó parte del elenco durante 2 años de esta gran andadura madrileña.

A lo largo del vídeo, los cuatro repasan los secretos y anécdotas más disparatadas acumuladas en estos tres años: desde apariciones accidentales de Spotify en las pantallas del escenario a mitad de función o cortes de sonido resueltos a capela, hasta accidentes con el vestuario, caídas, sustos en bambalinas y las reacciones más insólitas del público. El vídeo completo para revivir las mejores historias del musical antes de que desembarque en su gira por España ya se puede disfrutar en nuestro canal de YouTube.



Andoni García, Nyeleti Tomas, Kevin Tuku y Alejandro Mesa

Andoni García y Nyeleti Tomas

Andoni García, Nyeleti Tomas, Kevin Tuku y Alejandro Mesa

Kevin Tuku

Andoni García, Nyeleti Tomas y Kevin Tuku

Kevin Tuku y Alejandro Mesa

Andoni García, Nyeleti Tomas, Kevin Tuku y Alejandro Mesa

Andoni García y Nyeleti Tomas

Andoni García, Nyeleti Tomas, Kevin Tuku y Alejandro Mesa

Andoni García y Nyeleti Tomas

Andoni García, Nyeleti Tomas, Kevin Tuku y Alejandro Mesa

Kevin Tuku y Alejandro Mesa

Andoni García, Nyeleti Tomas, Kevin Tuku y Alejandro Mesa

Andoni García, Nyeleti Tomas, Kevin Tuku y Alejandro Mesa con el equipo de Broadway World Spain

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