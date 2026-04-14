TODOS LOS LADOS DE LA CAMA llega a Netflix el próximo 24 de abril

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Tras su exitoso paso por la cartelera el pasado mes de noviembre, la película TODOS LOS LADOS DE LA CAMA llegará al catálogo de Netflix el próximo 24 de abril. Esta producción supone la continuación directa de EL OTRO LADO DE LA CAMA, la cinta que en 2002 batió récords de taquilla y revolucionó el género al integrar los grandes éxitos del pop español en una narrativa de enredos urbanos y coreografías icónicas que marcaron a toda una generación.

En esta nueva propuesta cinematográfica, la historia se traslada al año 2025 para mostrar el choque generacional entre los protagonistas originales y sus hijos. Javier y Carlota, interpretados nuevamente por Ernesto Alterio y Pilar Castro, entran en conflicto al descubrir que Óscar (Jan Buxaderas) y Julia (Lucía Caraballo) planean una boda tradicional, cuestionando cómo sus descendientes pueden elegir una relación exclusiva tras años de supuesta libertad y experimentación. El reparto se completa con el regreso de figuras clave de la saga como Natalia Verbeke, Alberto San Juan, María Esteve y Secun de la Rosa, quienes acompañan a los padres en su firme, aunque accidentado, propósito de impedir el enlace matrimonial.

Coincidiendo con este estreno en streaming, el espíritu de la franquicia regresa también a los escenarios madrileños con la nueva puesta en escena de la obra de teatro EL OTRO LADO DE LA CAMA. La Sala 2 del Nuevo Teatro Alcalá acoge esta adaptación de la mítica comedia de David Serrano, que inició sus funciones el pasado 9 de abril bajo la dirección de Joan Olivé. El montaje recupera la frescura y la energía del directo en un formato que potencia la cercanía con el espectador, contando con un elenco encabezado por Nuria Herrero, Ricky Mata, Ariana Bruguera, Agustín Otón, Mónica Macfer, Ana Villar, María Petri y Adrià Olay.

Con la llegada de TODOS LOS LADOS DE LA CAMA a Netflix y la vigencia de EL OTRO LADO DE LA CAMA en las tablas del Nuevo Teatro Alcalá, el fenómeno musical iniciado hace más de dos décadas demuestra su capacidad de renovación. Ya sea a través de la pantalla o en el formato vibrante del teatro, estas producciones subrayan que, a pesar de los cambios sociales y el paso del tiempo, los enredos sentimentales y el pop nacional siguen siendo una fórmula infalible para conectar con el público actual.

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