TV: EL OTRO LADO DE LA CAMA se presenta en el Nuevo Teatro Alcalá

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Madrid vuelve a llenarse de enredos, música y pop español con el regreso de EL OTRO LADO DE LA CAMA. BroadwayWorld Spain ha asistido este mediodía al pase gráfico celebrado en la Sala 2 del Teatro Nuevo Alcalá, donde el elenco ha presentado ante los medios una selección de escenas y números musicales clave. Esta nueva adaptación de la mítica comedia de David Serrano inicia hoy, 9 de abril, sus funciones regulares, recuperando el espíritu gamberro y fresco que marcó a toda una generación tras el éxito de la película original.

Bajo la dirección de Joan Olivé, la propuesta se presenta en un formato que potencia la cercanía y la energía del directo. El reparto, compuesto por nombres como Nuria Herrero, Ricky Mata, Ariana Bruguera, Agustín Otón, Mónica Macfer, Ana Villar, María Petri y Adrià Olay, ha demostrado durante la presentación una gran complicidad escénica. En los fragmentos mostrados, se ha podido ver la transición del texto a la canción, manteniendo el tono de comedia de enredos urbana donde las mentiras cruzadas y las relaciones de amistad son el eje central de la trama.

El apartado musical sigue siendo el gran reclamo de la obra, rescatando los "temazos" del pop-rock nacional que vertebran la historia. Durante el pase, los intérpretes han dado vida a temas icónicos como "Mucho Mejor" de Los Rodríguez y Coque Malla, integrando las coreografías y la narrativa musical en el espacio íntimo de la Sala 2. La puesta en escena utiliza elementos escenográficos dinámicos para recrear desde el bar de copas hasta la famosa cama que da título a la obra, permitiendo que el ritmo de la comedia no decaiga en ningún momento.

Con este estreno, el Teatro Nuevo Alcalá apuesta por un título que combina la nostalgia de los clásicos del pop español con una dirección renovada, pensada para conectar tanto con los seguidores del film original como con los nuevos espectadores que buscan una noche de risas y música en el corazón de la capital.

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