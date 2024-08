PHOTOS: El cartel de COME FROM AWAY ya luce en el Marquina de Madrid

Enter Your Email to Unlock This Article



Ya queda poco más de un mes para que llegue a la cartelera de Madrid el musical ganador de los Premios Tony y Olivier y que ya ha instalado su marquesina en el Marquina de Madrid. COME FROM AWAY llega directamente a la capital desde Buenos Aires de la mano de The Stage Company, la productora responable de este espectáculo.

COME FROM AWAY cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gander, Terranova, después de que todos los vuelos hacia Estados Unidos se quedaran en tierra el 11 de septiembre de 2001. A medida que la gente de Terranova da la bienvenida a los "venidos de lejos" en su comunidad, los pasajeros y los lugareños van procesando lo que ha sucedido mientras encuentran amor, risas y nuevas esperanzas en los improbables y duraderos lazos que van forjando.

El libreto, música y canciones pertenecen a Irene Sankoff y David Hein, con adaptación de Carla Calabrese y Marcelo Kotliar. La dirección musical es de Santiago Rosso, la dirección vocal de Sebastián Mazzoni. El diseño de coreografía es de Agustín Pérez Costa, el de arte y escenografía de Tadeo Jones. El vestuario fue diseñado por Silvana Morini. El sonido es de Eugenio Mellano Lanfranco y las luces de Gonzalo González. La dirección de producción es de Sergio Albertoni. La dirección general es de Carla Calabrese.

El reparto de COME FROM AWAY en Madrid estará formado por practicamente todo el reparto de Buenos Aires: Gabriela Bevacqua (Beulah, pasajera Delores y otros), Carla Calabrese (Janice, Azafata y otros) Fede Couts (Bob y otros), Sebastián Holz (Oz, Rabino y otros), Mela Lenoir (Beverly, Anette y otros), Fernando Margenet (Nick, Dwight y otros), Argentino Molinuevo (Kevin T, Transportista Garth), Edgardo Moreira (Alcalde Claude, Alcalde Derm, Pasajero y otros), Silvina Nieto (Hanna, Margie, Pasajera y otros), Agustín Pérez Costa (Swing y Bailarín escocés), Fátima Seidenari (Swing), Silvana Tomé ( Bonnie, Martha y otros), Manu Victoria (Kevin J, Dwight), Lali Vidal (Terry, Swing) y Pato Witis (Micky, Swing). Pepa Lucas (Diane, Crystal y otros) será la única actriz local de la compañía.

The Stage Company es una productora consagrada argentina que está detrás de montajes como SHREK EL MUSICAL o EL CURIOSO CASO DEL PERRO A MEDIANOCHE en su país y que cuenta con el reconocimiento del público y la crítica.

Fotos: Juanjo González

COME FROM AWAY ya está instalado en el Marquina de Madrid

