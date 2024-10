Nacen los PREMIOFF para galardonar el Teatro Musical Off y Amateur

Enter Your Email to Unlock This Article



El Teatro Musical Off y Amateur se verá premiado próximamente gracias a los PREMIOFF, unos nuevos galardones dedicados a este sector en particular y que premiarán 16 categorías diferentes para la modalidad off y 15 categorías para los amateur.

Las categorías premiadas por estos galardones serán, para la modalidad off: mejor musical, mejor musical original, mejor musical familiar, mejor evento o concierto, mejor actriz principal, mejor actor principal, mejor actriz secundaria, mejor actor secundario, mejor dirección escénica, mejor escenografía, mejor coreografía, mejor figurinista, mejor diseño de iluminación, mejor caracterización, mejor diseño de sonido y mejor cartel.

En cuanto a los musicales amateur, se premiarán las siguientes categorías: mejor musical, mejor musical original, mejor elenco, mejor actriz principal, mejor actor principal, mejor actriz secundaria, mejor actor secundario, mejor dirección escénica, mejor escenografía, mejor coreografía, mejor figurinista, mejor diseño de iluminación, mejor caracterización, mejor diseño de sonido y mejor cartel.

Los PREMIOFF nacen como un homenaje a la valiente labor de productoras que, temporada tras temporada, enriquecen con nuevos títulos musicales una cartelera off, cada vez más demandada y con mayor afluencia de público. Un homenaje al circuito musical amateur del que no dejan de surgir propuestas y talento nuevo más formado que nunca. Y una ovación cargada de agradecimiento a ambos por su aportación al enriquecimiento de la Historia del Teatro Musical en España.

Junto con estos premios nace la figura de los Amigoff, un grupo de embajadores de los galardones formado por diferentes ámbitos artísticos que han decidido apoyar la iniciativa de forma altruista. Estos son Carlos Rivera (comunicación y prensa), Zeb (comunicador y theatre kid), Miguel Padilla (postproductor audiovisual, creador teatral y productor), Yolanda Altabert (docente, actriz, cantante y CEO de La casa de los musicales),Rubén Yuste (actor, director y productor) y Cristina Gallego (actriz, cantante, entrenadora vocal y trotamundos).

Los PREMIOFF están producidos por Artesano Produce, una compañía que lleva más de 10 años acercándose, dentro del mundo de las Artes Escénicas, a su propia definición etimológica ('artigiano'): "Artista capaz de crear elementos y objetos, imprimiéndoles un sello personal".

Formados en campos como las Artes Escénicas, la Producción, el Diseño y la Educación, y con la experiencia de haber formado parte de diversos montajes musicales profesionales en nuestro país, se adentraron en este viaje con la determinación de crear, desarrollar, producir y llevar a escena producciones musicales OFF propias e internacionales. Asumiendo el reto de enriquecer la cartelera del circuito musical alternativo, haciéndola asequible para el público y generando una red entre compañeros.

