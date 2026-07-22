Luis Salgado: Entre los Jimmy Awards y la televisión, el arte de construir puentes con propósito

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Luis Salgado, reconocido director, coreógrafo y educador puertorriqueño, continúa consolidando su carrera como un pilar fundamental de la narrativa latina en la industria del entretenimiento. Tras dejar su huella en proyectos emblemáticos de Broadway como IN THE HEIGHTS, Salgado atraviesa un momento de gran madurez artística, evidenciado en sus recientes trabajos tanto en los escenarios como en las pantallas.

Actualmente, encabeza un hito profesional al dirigir montajes de gran escala en mercados teatrales clave. Un ejemplo de ello es su reciente dirección de ON YOUR FEET! en el Drury Lane Theatre de Chicago, un proyecto que ha representado su reencuentro con una obra fundamental en su trayectoria. Según el propio Salgado, este proceso no ha consistido en repetir fórmulas del pasado, sino en redescubrir el significado actual de la pieza mediante un profundo trabajo colaborativo donde la iluminación, la música y la coreografía dialogan bajo un mismo pulso emocional.

Dos mundos, una misma misión

Más allá de los escenarios teatrales, Salgado ha experimentado una etapa de intensa actividad creativa que abarca distintos formatos mediáticos. En una misma semana, el artista asumió el reto de dirigir y coreografiar los números de apertura y cierre de los prestigiosos Jimmy Awards, mientras, de manera simultánea, desarrollaba la coreografía para la nueva campaña de imagen nacional de la cadena Telemundo.

Ante la aparente divergencia de estos dos proyectos —uno centrado en el futuro del teatro musical y el otro enfocado en el alcance masivo de la televisión—, el coreógrafo ha compartido una serie de reflexiones sobre cómo ambos convergen en una misma meta. Para Salgado, el objetivo principal es el desarrollo integral del ser humano. El propio director lo expresa con profunda claridad:

"Desde hace muchos años entendí que mi trabajo nunca ha sido únicamente crear pasos o montar espectáculos. Mi trabajo es crear confianza antes de pedirle a un artista que tome riesgos. Es desarrollar seres humanos, no solamente intérpretes".

Para el creador, el fin último exige construir espacios seguros donde el éxito se entienda como un logro colectivo y donde se enseñe disciplina sin perder la alegría.

Arte con Propósito y la R.Evolución Latina

La filosofía de trabajo del director puertorriqueño se enmarca en lo que él define como "Art with a Purpose" (Arte con Propósito). Lejos de ser un simple lema comercial, Salgado detalla lo que este concepto implica en su día a día:

"Fue una decisión de vida. Hacer que cualquier proyecto en el que participe —sea un musical de Broadway, una producción regional, un comercial para televisión, un concierto, una película o un programa educativo— debe dejar algo más que un buen espectáculo. Debe dejar comunidad. Debe dejar oportunidades. Debe dejar crecimiento. Debe dejar esperanza".

Esta vocación pedagógica y comunitaria es la esencia de R.Evolución Latina, organización que fundó y que este mes de julio celebra la decimonovena edición de su Campamento de Verano. Es bajo este prisma educativo que Salgado concibe plataformas como los Jimmy Awards: más que una simple entrega de premios, los visualiza como un laboratorio de posibilidades y una inversión directa en el futuro de la industria, formando a los actores, directores, productores y maestros que escribirán el próximo capítulo del teatro musical.

La representación latina detrás de las cámaras

Su incursión en la campaña nacional de Telemundo ha servido también para reafirmar la importancia de la representación latina en el panorama audiovisual. Salgado destaca el profundo impacto que genera ver a un equipo íntegramente latino —bailarines, actores y creativos— trabajando al más alto nivel de la industria.

Esta experiencia reciente le evocó la energía que vivió durante la filmación del video musical "Papasito" junto a la artista global Karol G, con quien se encuentra actualmente planificando nuevos proyectos. Sobre esta sinergia en el set y la evolución de la industria, el director reflexiona:

"Hay algo profundamente poderoso cuando la representación deja de ser una excepción para convertirse en la norma. Cuando los artistas pueden mirar alrededor y verse reflejados en quienes lideran el proyecto. Cuando diferentes culturas, acentos, historias y experiencias no solo son aceptadas, sino celebradas".

Salgado insiste en que la conversación sobre la representación debe ampliarse; es vital cuestionar quién dirige, quién produce, quién toma las decisiones y quién abre las puertas, ya que la diversidad en los puestos de liderazgo es la única garantía de contar historias auténticas.

Una nueva etapa: Construyendo puentes

En la actualidad, Luis Salgado reconoce que su trayectoria profesional se adentra en un nuevo ciclo. Aunque sigue valorando el inmenso privilegio de participar en producciones de gran envergadura, ha descubierto que su pasión más profunda reside en la construcción de puentes: entre generaciones, entre el teatro y la televisión, y entre quienes ya están consolidados y quienes apenas comienzan.

Para el creador, el éxito verdadero ha dejado de medirse exclusivamente por las ovaciones, los estrenos o los galardones. Su visión actual se resume en una premisa fundamental:

"Mi mayor éxito será saber que un artista salió de una sala de ensayo creyendo un poco más en sí mismo de lo que creía cuando entró".

Ese es, en definitiva, el legado más importante que aspira a dejar: la certeza de que el arte con propósito sirve para fortalecer a la comunidad y ayudar a las personas a crecer en el proceso.

© Fotos de los Jimmy Awards: Angela of York



Luis Salgado junto al equipo en la grabación del spot paraTelemundo

Luis Salgado liderando los ensayos de los Jimmy Awards

Luis Salgado junto al equipo en la grabación del spot para Telemundo

Luis Salgado liderando los ensayos de los Jimmy Awards

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