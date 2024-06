La Escuela Coco Comin lleva THEATRELAND al Teatre Victòria

Enter Your Email to Unlock This Article



Los próximos 27 y 28 de junio llega al Teatre Victòria el espectáculo THEATRELAND, como parte del Festival Bienal de Danza de la Escuela Coco Comin.

THEATRELAND, nombre con el que se conoce el barrio teatral de Londres, también llamado “West End”, es una gran producción que quiere transportar al público al variado abanico de emociones, tramas e historias que ofrecen los escenarios de la capital británica. El espectáculo cuenta con números de musicales de nueva generación -como BACK TO THE FUTURE o AN EVENING WITH WHITNEY-, junto a otros títulos más históricos -como KISS ME KATE, THE KING AND I o CRAZY FOR YOU- y también obras orientadas al público familiar -como THE LION KING, ALADDÍN, SHREK o FROZEN, todos ellos en cartel esta temporada en Londres.

Escrito y dirigido por la directora y coreógrafa Coco Comin, THEATRELAND cierra la trilogía dedicada a las coreografías de Comedia Musical tras las dos últimas producciones: SHOWTIME y SCREEN. El montaje reunirá a 800 intérpretes en total con edades que van de los 4 a los 69 años.

