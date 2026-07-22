JULIE ANDREWS tendrá un documental en Disney+ en 2027 con material de archivo inédito

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La inolvidable Julie Andrews será la protagonista de un nuevo documental que llegará a Disney+ en 2027. El proyecto, cuyo título oficial y fecha de estreno se anunciarán próximamente, recorrerá la trayectoria de una de las artistas más queridas del cine y el teatro musical, desde sus primeros pasos en el vodevil británico hasta convertirse en un icono internacional.

Dirigido por RJ Cutler, responsable de documentales como Billie Eilish: The World’s a Little Blurry y Martha, el largometraje combinará nuevas entrevistas con la propia Andrews y abundante material de archivo nunca antes visto. La producción ofrecerá una mirada íntima tanto a su carrera profesional como a los momentos más personales de su vida, incluyendo los desafíos que ha tenido que superar a lo largo de los años.

El documental también repasará algunos de los títulos más emblemáticos de su filmografía, entre ellos MARY POPPINS, THE SOUND OF MUSIC y THE PRINCESS DIARIES, tres películas que consolidaron a Andrews como una de las grandes leyendas del entretenimiento y cuya influencia sigue vigente para nuevas generaciones de espectadores y amantes del teatro musical.

La producción corre a cargo de This Machine, división de Sony Pictures Television, con RJ Cutler como productor junto a Trevor Smith, Elise Pearlstein, Jane Cha Cutler y Jonathan Ruane, mientras que Mark Blatty ejercerá como productor ejecutivo. Disney+ confirmará en los próximos meses el título definitivo y más detalles sobre el esperado estreno.

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