Interview: Hablamos con Manu Pilas y Judith Tobella, alternantes de El Fantasma y Christine en EL FANTASMA DE LA ÓPERA

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El Teatro Albéniz de Madrid se ha convertido en el epicentro de la magia teatral con la llegada de la segunda temporada de EL FANTASMA DE LA ÓPERA. Este fascinante musical, lleno de intriga, pasión y una banda sonora inolvidable, transporta al público al corazón del París del siglo XIX.

Hoy nos acompañan Manu Pilas y Judith Tobella, quienes, como alternantes de El Fantasma y Christine, nos revelan los desafíos y emociones de encarnar a dos de los personajes más icónicos del Teatro Musical.

Broadway World: ¿Qué significa para vosotros formar parte de un musical tan icónico como EL FANTASMA DE LA ÓPERA?

Judith Tobella: Me siento muy privilegiada de formar parte de este musical y, a la par, es una gran responsabilidad. Christine es un personaje icónico del Teatro Musical y hay muchas mujeres referentes que lo han interpretado, por lo que siento una gran responsabilidad de poder estar a la altura.

Manu Pilas: Es una suerte y está al alcance de muy pocos llegar a poder hacer un personaje tan icónico. El logo de la máscara de El Fantasma, es uno de los primeros que aparece siempre cuando dice la palabra musical. Es un verdadero honor, y, sobre todo, hacerlo con mi mujer.

Broadway World: Comparte el papel de EL FANTASMA DE LA ÓPERA con Gerónimo Rauch y de Christine con Talía del Val. ¿Qué es lo que caracteriza a tu Fantasma ya tu Christine?

Judith Tobella: Siempre recibo un feedback de que luzco mucha fragilidad, pero, de repente, sorprendo con fuerza y ​​firmeza. Si algo caracteriza a mi Christine es la relación entre la fragilidad y la fuerza. En cuanto al Fantasma, Gerónimo es más romántico y más dramático. Él vive el personaje desde la tristeza y Manu lo vive desde el enfado y la locura.

Manu Pilas: Quizás Gerónimo sea más romántico y yo más temperamental. A la Christine de Judith la veo más rígida, más como en el límite, pero, cuando se rompe, tiene mucha más fuerza. Sin embargo, la Christine de Talía es más espontánea, no te esperas por dónde va a venir.

Broadway World: Aunque actuáis en días fijos, si hay una baja de última hora del personaje protagonista masculino o femenino, tenéis que cubrirla. ¿Cómo gestionáis esta incertidumbre?

Judith Tobella: Siempre estamos preparados para hacer El Fantasma o Christine. Nos ha pasado varias veces de que nos llamen y digamos que teníamos una hora para llegar al teatro porque hay una baja.

Al principio, evidentemente, te estresas, pero luego acabas haciendo. Además, el día que tengo función soy muy cuadriculada con respecto a las cosas que tengo que hacer y esto me sirve para darme cuenta de que también se puede improvisar.

Manu Pilas: A veces, cuando no te piensas algo mucho, no te da tiempo a ponerte nervioso ni a hacerte expectativas, e incluso haces mejor función que si te hubieras preparado. Creo que cualquier profesional de los musicales es un atleta. Trabajamos nuestra vida entera para estar a disposición del teatro. Llevo una vida muy sana para que, en cualquier momento que me llamen, esté disponible. Creo que todo profesional está preparado para cubrir una baja de última hora.

Broadway World: El Fantasma es un papel vocalmente exigente. ¿Cómo te preparas para mantener la voz en estas condiciones?

Manu Pilas: Quizás lo más exigente sea “La música de la noche”. Es un momento en el que El Fantasma tiene que estar pulcro y cantar limpio. Es lo que más miedo me da y lo que más tengo que preparar todos los días, el intentar estar con la voz descansada.

Yo he estudiado canto lírico y últimamente me preparó a la vieja escuela italiana de canto lírico, que es lo que me permite mantener la voz limpia. Intento estar siempre en forma, dormir mucho y estar cantando continuamente porque si no la voz se atrofia.

Broadway World: Christine tiene una evolución emocional a lo largo de la obra. ¿Cómo trabajas para reflejar esta transformación en escena?

Judith Tobella: Christine hace un viaje emocional muy intenso. Para mí, el hándicap en este personaje ha sido encontrar un lugar desde el cual transitar todo este viaje y, a la vez, mantener un punto de centro para lograr hacer el personaje técnicamente.

Al principio, en los ensayos, pasaba por todas estas emociones por las que pasaba Christine y se me rompía la voz. Ha sido clave encontrar ese punto desde el cual vivir todo esto, pero manteniendo la precisión técnica que el personaje requiere.

Broadway World: ¿Qué creéis que hace tan especial a EL FANTASMA DE LA ÓPERA para el público?

Manu Pilas: Es un mensaje muy fácil de entender. Es un mensaje de amor, que habla de una persona que ha sido rechazada toda su vida, donde todos nos podemos sentir identificados, y eso, atrae mucho. Es una historia muy fácil de entender, muy comercial y con una música increíble y maravillosa, siempre apoyada por unos cantantes que son una maravilla.

Pensaba que un musical como éste podía quedar obsoleto, pero, para nada. Es increíble la cantidad de fans muy jóvenes que vienen a verlo, que se disfrazan y están esperando cada día en la puerta para hacerse fotos. Es una historia inmortal y creo que nadie se quiere quedar con la espinita de no poder ir a ver EL FANTASMA DE LA ÓPERA.

Judith Tobella: EL FANTASMA DE LA ÓPERA habla de asuntos humanos que nos conciernen a todos en algún momento de la vida. Al final, El Fantasma, es el prototipo del excluido socialmente que lo que busca es ser visto y aceptado. Y Christine ha perdido a su padre y su trama principal es que ella proyecta a su padre en El Fantasma y tiene que lograr despedirse definitivamente de su padre.

Son situaciones que a todos nos tocan en algún momento de la vida y creo que eso hace que el público se pueda sentir identificado con esta historia que creo que es muy universal y atemporal.

Broadway World: ¿Cómo compagináis las funciones con otros proyectos profesionales?

Manu Pilas: Últimamente están saliendo muchas cosas. Aparte del doblaje, que están saliendo muchas películas y series, estoy haciendo una obra nueva con Yllana y Primital Brothers que estrenaremos en enero. Además, sigo de gira con Primital Brothers.

Y luego, somos padres. Ahí es Judith la que se está encargando más de la logística y es capaz de organizar todo para que el niño no se entere de este ajetreo. De hecho, él está encantado e incluso canta las canciones de EL FANTASMA DE LA ÓPERA. Pero es muy complicado llevar una vida de artista siendo los dos artistas y trabajando a la vez. Creo que lo más importante es estar tranquilo y que el trabajo que venga, realmente lo quieras hacer.

Broadway World: Después de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, ¿en qué otros proyectos teatrales te gustaría participar?

Judith Tobella: A mí me gustaría trabajar con SOM Produce, una de las empresas líderes del sector para poder decir que he trabajado con casi todas las empresas líderes.

Manu Pilas: LOS MISERABLES, sin duda. Ya hicimos esta obra, pero no fue con SOM Produce sino con Stage Entertainment , y nos gustaría mucho trabajar con ellos. Mi sueño es hacer Valjean. Y luego, lo que tenga que venir. También MADNESS, una nueva obra que estoy haciendo con Primital Brothers e Yllana, que haremos gira por España, seguramente hagamos temporada en Madrid y también haremos una gira mundial.

Comments