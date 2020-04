GO Broadway continuará sus MasterClasses Virtuales a partir del 13 de abril

Tras 21 días de Master Classes de teatro musical gratuitas con 40 profesores internacionales en línea, GO Broadway ha anunciado que a partir del lunes 13 de Abril comenzará a ofrecer programas en línea para profundizar contenidos con maestros de Broadway, de Buenos Aires y de Madrid.

Ahora, GO Broadway da la oportunidad de profundizar en esta formación sin moverte de tu casa. Más de 10 maestros diferentes para que elegir. Clases en inglés y en español. Programas de 4 clases de entre 45 y 60 minutos. 100% online. Precios: 1 course = U$50, 3 courses = u$135, 5 courses = U$200, 10 courses = U$350. Los alumnos que se inscriban en en 5 materias recibirán un diploma de GO Broadway Online y descuentos para viajar y estudiar con GO Broadway en el extranjero.

Aquellos maestros que quieran ofrecer sus clases online o empresas que quieran ayudar a sostener estas Master Classes, pueden comunicarse con valentina@go-broadway.com.

Puede encontrar más información sobre GO Broadway Online aquí.

Del 16 al 20 de marzo el equipo de GO Broadway planeaba desembarcar en Madrid con un workshop para 90 artistas de la mano de un equipo de lujo: Gerónimo Rauch, Gaby Goldman, Marcelo Velasco, Zenon Recalde, David Serrano, Thayne Jasperson, David Conrad, Lily Sciorra y Pili Artaza.

Pero el universo tuvo otros planes para esta semana y, con las fronteras de Argentina, USA y España cerradas, se debió postergar dicho workshop. Esto no detuvo a la productora Argentina Valentina Berger, que reside hace 10 años en NY, a seguir llevando clases y excelencia a cada uno de sus artistas. Por eso, rápidamente adaptó su programa de estudios a una plataforma online.

Se unieron a las Master Class profesionales como Fer Dente, Marcelo Velasco Vidal (Coach vocal), Gerónimo Rauch, Ken Davenport (productor de Broadway), Sammi Cannold & Rebecca Aparicio (directoras de EVITA), John Kenrick (historiador de teatro musical), Alice Ripley (ganadora del Tony por NEXT TO NORMAL), Alejo Vietti (diseñador de vestuario de BEAUTIFUL el musical de Carole King), Valeria Solomonoff (coreógrafa de EVITA en Broadway) junto a directores de casting, marketing, prensa y general managers.

Más de 10.000 alumnos de todo el mundo han disfrutado de estas clases. Ludmila, una estudiante desde Argentina, comentó: "¡Gracias! es un placer y un privilegio, una motivación enorme. Gracias GO Broadway y a los maestros por su generosidad en este tiempo." María, desde Madrid, dijo: "Gracias por salvarme esta cuarentena y por permitirme seguir aprendiendo. El arte sana."

Puede encontrar más información sobre GO Broadway Online aquí.





Related Articles Shows View More Spain Stories