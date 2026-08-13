Eva Diago entre los protagonistas de FEDRA, EN LOS INFIERNOS en el Festival de Mérida

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El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida acogerá del 12 al 16 de agosto de 2026 el estreno absoluto de FEDRA, EN LOS INFIERNOS, una revisión del mito clásico escrita y dirigida por José María del Castillo. La producción toma el relevo en el Teatro Romano tras el éxito de CÓMICOS DE ROMA, que agotó sus cinco funciones superando los 16.000 espectadores. La obra plantea un giro al relato tradicional: arranca en el Inframundo, donde Fedra pacta con Las Moiras para regresar a la vida y reescribir su historia, buscando liberarse de la culpa y de su pasión incontrolada por su hijastro Hipólito.

Uno de los atractivos de la propuesta radica en la presencia de Eva Diago, figura clave del teatro musical en España con una trayectoria que abarca más de tres décadas. Desde que debutara en 1992 en la histórica primera producción española de LOS MISERABLES, Diago ha encadenado títulos esenciales del género como LA MAJA DE GOYA, EL HOMBRE DE LA MANCHA, ESTAMOS EN EL AIRE, JEKYLL & HYDE, ANNIE, LA JAULA DE LAS LOCAS, HERMANOS DE SANGRE, FAMA o MAMMA MIA!. Ganadora del Premio Teatro Musical a Mejor Actriz Protagonista por ROCÍO NO HABITA EN EL OLVIDO (2009) y tras participar en montajes de la talla de LA ÓPERA DE 3 PENIQUES, EL MÉDICO o CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE, la intérprete aparca temporalmente el género musical para adentrarse en la tragedia clásica.

En este nuevo montaje, Eva Diago se pone en la piel de una de Las Moiras, las tejedoras del destino, formando un trío escénico junto a Marta Calvó y Antonio Albella. El reparto principal de FEDRA, EN LOS INFIERNOS está encabezado por Lydia Bosch en el papel titular de Fedra, acompañada por Julio Peña como Hipólito, Alejandro Albarracín como Teseo y Yaiza Marcos encarnando a Aricia. Un elenco plural que combina solidez teatral y proyección audiovisual para dar vida a este viaje sobre los juicios morales, la culpa y la imposibilidad de escapar a las propias pulsiones.

Con esta relectura de la tragedia de emociones, el certamen de Mérida suma un nuevo estreno a su programación interrogando al público sobre si el ser humano es capaz de vencer la inercia de sus errores o si el destino terminará arrastrándolo de nuevo a los infiernos.

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