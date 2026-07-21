El Festival de Mérida lleva a Medellín tres grandes historias clásicas del 24 al 26 de julio

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El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida volverá a extender su programación al Teatro Romano de Medellín del 24 al 26 de julio, con tres espectáculos que exploran algunas de las grandes historias del mundo clásico. La programación se completará con el pasacalles Quimera, de la compañía La Fam, que recorrerá las calles del municipio el viernes 24 de julio.

La extensión arrancará precisamente ese viernes con Jasón y las Furias, una producción escrita por Nando López y dirigida por Antonio C. Guijosa que reinterpreta el mito de Jasón y Medea desde la perspectiva del héroe griego. Protagonizada por José Vicente Moirón, la obra reflexiona sobre la culpa, la traición y las consecuencias de las decisiones del pasado.

El sábado 25 de julio será el turno de Cleopatra enamorada, el musical, con texto de Florián Recio, dirección de Ignasi Vidal y música original de Shuarma. El montaje, protagonizado por Natalia Millán y Álex O'Dogherty, recrea la historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio a través de una gran producción musical que combina teatro, música y danza.

La programación concluirá el domingo 26 con Alejandro y el eunuco persa, de Miguel Murillo, con dramaturgia y dirección de Pedro A. Penco. La obra ofrece una visión más íntima de Alejandro Magno, alejándose de sus conquistas militares para centrarse en su relación con Bagoas, una de las figuras más importantes de su vida.

Durante la presentación de la programación, el director del Festival, Jesús Cimarro, destacó la consolidación de la extensión de Medellín como una parte esencial del certamen y subrayó su papel en la difusión del teatro clásico en otros espacios patrimoniales de Extremadura. En la misma línea, representantes de la Diputación de Badajoz y del CEMART pusieron en valor el impacto cultural y turístico que genera esta iniciativa, así como su contribución a acercar las artes escénicas a nuevos públicos.

Las entradas ya pueden adquirirse en la Oficina de Turismo de Medellín, situada en la Plaza Hernán Cortés, 33, además de a través de los canales habituales del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

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