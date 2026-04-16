Jesús Cimarro, primer productor en la historia galardonado con el Premio Max de Honor

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La Fundación SGAE ha anunciado oficialmente la concesión del Premio Max de Honor 2026 a Jesús Cimarro, una de las figuras más influyentes de la gestión cultural en España. El Colegio de Gran Derecho de la SGAE ha otorgado este reconocimiento por unanimidad, destacando su brillante carrera empresarial y su labor incansable para situar a las Artes Escénicas como un motor económico fundamental. Esta distinción marca un hito histórico en los prestigiosos galardones, ya que es la primera vez que el colectivo de autores y autoras decide entregar su máxima distinción honorífica a un productor y empresario teatral, reconociendo así su capacidad para integrar el éxito comercial con el respeto absoluto a los derechos de autoría.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 1 de junio en un escenario de excepción: la arena del Teatro Romano de Mérida. La elección de este espacio no es casual, pues Cimarro celebra este año su decimoquinto aniversario al frente de la dirección del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, certamen que ha revitalizado bajo su gestión desde 2012. El propio galardonado ha manifestado su profunda gratitud por recibir el trofeo en un lugar con dos milenios de historia teatral, subrayando que este premio supone un incentivo para continuar con su compromiso de conectar las realidades del escenario con la sensibilidad del público que llena los patios de butacas.

Fundador de Pentación Espectáculos, la trayectoria de Cimarro es un ejemplo de longevidad y diversificación en el sector. A lo largo de casi cuatro décadas, ha producido y distribuido más de 275 obras, colaborando con más de 3.000 artistas y gestionando espacios emblemáticos de la capital como el Teatro de La Latina y el Teatro Bellas Artes. Su visión empresarial ha sido clave para establecer una "tercera vía" entre el teatro independiente y el estrictamente comercial, consolidando estructuras organizadas que cubren toda la cadena de valor del negocio teatral, desde la creación hasta la exhibición y distribución a nivel nacional e internacional.

Más allá de su faceta como productor, el jurado ha valorado su papel esencial en la profesionalización de las Artes Escénicas en España. Como expresidente de la Academia de las Artes Escénicas y actual presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España (FAETEDA) y de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, Cimarro ha liderado la transición del sector hacia una industria sólida y regulada. Su activismo en la política cultural y su defensa de los derechos laborales han contribuido a reducir la precariedad histórica de la profesión, adaptando las estructuras empresariales a los desafíos del siglo XXI sin perder de vista la excelencia artística.

El palmarés de Jesús Cimarro, que ya contaba con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y el Premio Max al Mejor Empresario Teatral en 2005, se completa ahora con este galardón que también celebra su firme apuesta por la dramaturgia española contemporánea. Nombres como Alberto Conejero, Paco Bezerra o Paloma Pedrero forman parte de un catálogo que apuesta por el autor nacional como el mejor vínculo con el espectador local. Con la publicación de su manual de referencia sobre gestión teatral y su constante labor pedagógica, el Premio Max de Honor 2026 reconoce a un hombre que ha dedicado su vida a demostrar que el teatro no solo es un arte necesario para conmover, sino también una fuente de riqueza y patrimonio cultural para el país.

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