Dimensión Vocal presenta COMICUS INTERRUPTUS en el Palacio de la Prensa

COMICUS INTERRUPTUS está dirigido por Javier Amaro (We Will Rock You, The Rhythm Of The Night), con la dirección musical de Julio Vaquero (We Love Queen, Blancanieves), vestuario de Jorge Escalante , sonido de Luis Yepes , iluminación de José Villegas y producción de IMPÁS . El elenco lo componen Joseba Pérez (El Club de la Comedia, Me Resbala), Luis León (Forever King Of Pop, Con la boca abierta), Luis Alonso (Con la boca abierta) y Diego Jacobina (Con la boca abierta, Backstreet Boys Tribute). Un reparto en alternancia que completan Fernando Palacio, Carlos Valledor y Guzmán Yepes .

From This Author - Juan-Jose Gonzalez

Juanjo González has worked for BroadwayWorld Spain since 2010. He's been part of the People of Godspell, as one of Ken Davenport's partners of the 2011 revival. His producing company, L... (read more about this author)