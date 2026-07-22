Dario Regattieri entra en el TOP 15 de los líderes europeos de la industria de eventos

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. Sign Up

Dario Regattieri, fundador y CEO de beon. Worldwide, ha sido reconocido como uno de los principales referentes de la industria europea de los eventos al alcanzar el puesto 15 del ranking TOP 100 Event Agency Leaders 2026, elaborado por Kongres Magazine en colaboración con los UNICORN Awards by Conventa.

La clasificación analiza a 819 líderes europeos a partir de ocho criterios, entre ellos el liderazgo, la creatividad, el impacto en el mercado, la innovación, la sostenibilidad y la influencia dentro del sector.

Con este reconocimiento, Regattieri se sitúa entre el 2 % de los profesionales mejor valorados de Europa, mientras que beon. Worldwide se convierte en la única agencia española presente entre las quince primeras posiciones del ranking.

La distinción llega en un momento de crecimiento para la compañía, especializada en la producción de eventos, espectáculos culturales y de entretenimiento, además de contenidos audiovisuales, proyectos tecnológicos y experiencias de marca. Actualmente, el grupo cuenta con oficinas en Sevilla, Madrid, Barcelona, París, Frankfurt, Roma, Lisboa y Dubái, y prevé abrir una nueva sede en Miami el próximo mes de septiembre.

Tras conocer el reconocimiento, Dario Regattieri afirmó: «Este reconocimiento habla del trabajo colectivo de un equipo que construye desde la independencia, la creatividad y la ambición de seguir explorando nuevas industrias y formatos de emoción.»

Fundada hace 25 años, beon. Worldwide ha desarrollado más de 9.000 proyectos en más de 50 países, consolidándose como una de las compañías españolas con mayor proyección internacional en el ámbito de la producción de eventos y espectáculos.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...