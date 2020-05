Broadway, West End y Gran Vía optan por una decisión cauta para su reapertura

Ayer se hizo pública la declaración de Charlotte St. Martin, presidenta de la Broadway League, acerca de la fecha tentativa para la reapertura del circuito comercial en Nueva York. "Soy más optimista que aquellos que piensan que Broadway no reabrirá hasta la primavera de 2021, pero si que no será hasta enero del mismo año, simplemente por la enorme cantidad de gente que viene a Nueva York en Navidades. Si Broadway estuviese abierto y el turismo también, pondríamos a prueba la distancia social dramaticamente, para lo cual tenemos que pasar muchas fases todavía."

Mucho antes, a comienzos de mayo Cameron Mackintosh ya había comentado que con distancia social Broadway y West End no pueden existir. "Volveremos, pero necesitamos tiempo para volver. Y cuanto más tiempo necesitemos la distancia social, más tiempo tardará en volver el teatro."

Durante la temporada 2018-2019, la industria de Broadway ha contribuido con 14.7 mil millones de dólares a la economía de Nueva York y ha dado trabajo a 96.900 profesionales. Según datos de las National Assembly of State Arts Agencies (NASAA), un 7,5% del producto estatal bruto de Nueva York recae en el sector cultural.

En España, de la misma manera, el pasado 5 de febrero SOM Produce reunió a los medios de comunicación para informar de que en en 2018, el sector cultural de nuestro país declaró 160 millones de euros, de los cuales 110 proceden del teatro musical. Desgraciadamente esta buena situación se vio truncada a mediados de marzo, teniendo que adelantar el final de producciones como BILLY ELLIOT en el Nuevo Teatro Alcalá.

Precisamente José María Cámara, socio de SOM Produce y de la Broadway League, ha declarado a BroadwayWorld Spain: "Todos los que hacemos musicales, en Broadway, en Londres y en España, sabemos que la distancia física es incompatible con nuestra actividad. Más allá de que económicamente no sea viable, los elencos no pueden trabajar y los espectadores no pueden moverse en los teatros."

Para Yolanda Pérez Abejón, directora de Stage Entertainment España, el turismo en la capital es fundamental para la reapertura de los teatros donde se representan los musicales de la productora: "En el caso de ANASTASIA, el público es un 60% de fuera de la ciudad, pero, en el caso de EL REY LEÓN, es un 80%, porque se ha convertido en el icono de la ciudad.

A lo largo de las últimas semanas, se ha anunciado que los teatros públicos de la capital llevarán a cabo todas las medidas posibles para reabrir en septiembre con limitaciones de aforo y ayudas por parte del gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. "Hemos hecho una mesa de teatros públicos y privados, con todas las administraciones, y por mi parte lo que más me gustaría sería noviembre para aprovechar el tirón de la Navidad. Sino, primavera de 2021," comenta Pérez Abejón. "El Ayuntamiento de Madrid nos está ayudando mucho, hasta donde pueden."

"El teatro publico tiene la obligación de mantener la estructura funcionando, de dar trabajo a la gente que depende de ellos," comenta Cámara, "una visión diferente de la vida, que tiene que ver con el modelo de 'Papá Estado' que se practica en Europa, diferente del modelo de ciudadano libre de USA. En España los productores privados tenemos la misma teoría que en el circuito comercial de Broadway, y le hemos pedido al gobierno y al alcalde de Madrid que apoye nuestra iniciativa."

Recientemente, Disney Theatrical Productions anunció que cerraba definitivamente la producción de FROZEN en Broadway por el alto coste de mantenimiento del musical incluso en plena cuarentena. En Madrid los grandes musicales también se enfrentan a estos gastos para mantener en cartel sus producciones listas para cuando se pueda reabrir. "Nosotros tenemos todos los gastos de personal que están en un ERTE y los mantenemos porque no queremos despedir a nadie," explica Pérez Abejón. "Cuando la Seguridad Social deje de pagar lo correspondiente a nuestros trabajadores, seguiremos pagando sus sueldos. Pagamos tasas, alquileres de teatros... tiene un coste muy elevado. Bajo ningún concepto vamos a cancelar EL REY LEÓN. Te lo digo con total seguridad."

Al igual que la presidenta de la Broadway League, Cámara sostiene una postura optimista y cauta sobre la reapertura: "Todos debemos ser pacientes y permanecer muy atentos a cómo van a evolucionar las cosas, porque van a cambiar de manera distinta a cómo prevemos. Hasta que Madrid no recupere la actividad de sus musicales, no tendrá normalidad."

Acerca de la incertidumbre que tiene todo el mundo, espectadores y profesionales, el socio de SOM Produce comenta: "El miedo se va a evaporar rápidamente. Cuando surjan propuestas de calidad en el mundo de las emociones, ese espacio que ocupa el miedo, que es inadecuado, lo ocuparán las emociones de verdad. La gente tiene ganas de conectar, de recuperar la vida de verdad, no digital. Quiere afrontar la vida como es, no artificial." Por su parte, la directora de Stage comenta: "Yo no soy tan optimista respecto a la reacción de la gente. Creo que es muy personal. Depende de la experiencia que hayas tenido en el confinamiento. Pero durante todo este período la gente se ha aferrado mucho a la cultura, al final es lo que te va a quedar siempre. No hay nada más normal que salir a ver un musical, y disfrutar de una noche en el teatro. Tenemos que entrar en un período en que veamos que hay una normalidad, y cuando ocurra, volveremos, porque no podemos perder todo lo que hemos conseguido.

