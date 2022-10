BREAKING: Ya disponible el disco de COMPANY con Antonio Banderas

Hoy Concord Theatricals / Craft Recordings lanza el segundo álbum de Antonio Banderas y Teatro del Soho CaixaBank de su aclamada producción COMPANY, el musical de Stephen Sondheim y George Furth, bajo la dirección musical de Arturo Díez-Boscovich. La primera grabación en español de este icónico musical, ya disponible en streaming y plataformas digitales en todo el mundo.

El álbum completo está disponible en streaming y puedes escucharlo aquí. El CD saldrá a la venta en España el 11 de noviembre.



Además de interpretar el papel principal de Robert, Banderas produjo y dirigió la versión española de COMPANY, representada por primera vez en el Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, España, en 2021, y seguida por una temporada de seis semanas en el Teatre Apolo de Barcelona. A partir del 17 de noviembre, Banderas volverá a protagonizar el musical en el Universal Music Hotel Teatro Albéniz. El espectáculo fue galardonado como Mejor Musical en los prestigiosos Premios MAX 2022, celebrados anualmente en España.



"Nos sentimos orgullosos de seguir trabajando con Antonio y el Teatro del Soho CaixaBank en sus álbumes", dijo Sean Patrick Flahaven, Director Ejecutivo de Producciones Teatrales de Concord. "Fue maravilloso ir a Málaga y coproducir este disco que cuenta con impactantes interpretaciones de Antonio y un excelente elenco de estrellas y músicos dirigidos por Arturo Díez-Boscovich. Ojalá Steve estuviera todavía con nosotros para poderlo ver y oír. El público recordará que Antonio no es solo una estrella de cine, sino una verdadera estrella del musical. ¡No os podéis perder 'Another Hundred People' o 'Getting Married Today' en español!"

Por su parte, Antonio Banderas explicaba "El material discográfico del musical Company es el resultado final de la producción escénica del Teatro del Soho CaixaBank. Es la segunda entrega tras la salida hace tan solo un año de A Chorus Line y viene a incorporarse a una realidad largamente soñada, esto es, el ir completando una colección de títulos claves para entender en toda su complejidad los extraordinarios valores del teatro musical norteamericano. Es sobresaliente el brillante trabajo llevado a cabo por Arturo Díez-Boscovich con el elenco original y la orquesta de 26 músicos que formaron parte de la adaptación escénica. La partitura de Sondheim ha sido respetada de forma casi reverencial y de manera directamente recíproca a la admiración que todos los que hemos formado parte de este proyecto sentimos por este gran compositor ya legendario".



El álbum es una producción de Antonio Banderas y el Teatro del Soho CaixaBank. La producción musical está dirigida por Arturo Díez-Boscovich, con Antonio Banderas, Manolo Toro y Sean Patrick Flahaven. Producción ejecutiva de Marc Montserrat - Drukker y Noelia Ortega. Grabado, editado y mezclado por Manolo Toro y masterizado por Oscar Zambrano.

La grabación del musical COMPANY cuenta con el artista malagueño Antonio Banderas y los intérpretes (en orden alfabético) María Adamuz, Roger Berruezo, Albert Bolea, Lorena Calero, Lydia Fairén, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Anna Moliner, Julia Möller, Paco Morales, Marta Ribera, Carlos Seguí y Rubén Yuste. Otros miembros del reparto incluyen a Nando González. Pepa Lucas, Beatriz Mur, Mariola Peña y Ángel Saavedra.



La producción española de Company cuenta con música y letras de Stephen Sondheim y libreto de George Furth. La dirección musical es de Arturo Díez-Boscovich, la traducción lírica en español de Roser Batalla y la traducción del libreto en español de Ignacio García May. Orquestaciones de Jonathan Tunick. Originalmente Company fue producido y dirigido en Broadway por Harold Prince.

Lista de Canciones del Álbum:

1. Obertura (Overture)

2. Company (Company)

3. Las Pequeñas Cosas Que Hacéis Juntos (The Little Things You Do Together)

4. Arrepentido -Agradecido (Sorry-Grateful)

5. Tú Enloqueces A La Gente (You Could Drive A Person Crazy)

6. Tengo Una Chica Para Ti (Have I Got A Girl For You)

7. Alguien Me Espera (Someone Is Waiting)

8. Cien Personas Más (Another Hundred People)

9. Casarse Hoy (Getting Married Today)

10. Entreacto(Entr'acte)

11. UnoJuntoAOtro(SideBySideBySide)

12. Pobre Chico (Poor Baby)

13. TickTock(TickTock)

14. Barcelona(Barcelona)

15. LasDamasQueAlmuerzan(TheLadiesWhoLunch)

16. SentirseVivo(BeingAlive)

17. BeingAlive(LiveBonusTrack)