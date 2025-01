Alondra de la Parra une música y teatro en THE SILENCE OF SOUND

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La directora de orquesta Alondra de la Parra llevará a los Teatros del Canal THE SILENCE OF SOUND, un espectáculo que fusiona música y teatro y que cuenta con la participación de la artista Chula The Clown. La obra se representará en la Sala Roja del 28 de febrero al 2 de marzo dentro de la programación de Canal Hispanidad.

La obra explora el universo sinfónico a través de la historia de un personaje que interactúa con los instrumentos de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM). Inspirado en clásicos como FANTASÍA, esta propuesta busca acercar la música orquestal a todo tipo de públicos.

Alondra de la Parra concibió esta obra hace más de seis años con el objetivo de crear una introducción innovadora a la música orquestal. Además de dirigir la ORCAM, la autora asume la dirección escénica, uniendo ambas disciplinas en una misma propuesta.

Desde su estreno, el espectáculo ha recorrido varios países. En septiembre de 2022 se presentó en México con la Orquesta de Minería, reuniendo a 14.500 espectadores. En noviembre de ese mismo año, debutó en Europa, concretamente en Pamplona, con la Orquesta Sinfónica de Navarra ante 1.000 asistentes. En septiembre de 2023 llegó a Berlín con el Filmorchester Babelsberg en un evento con entradas agotadas y 1.800 personas. En total, suma 24 funciones en 7 ciudades de 3 países distintos y cerca de 30.000 espectadores.

THE SILENCE OF SOUND narra el viaje de una clown, interpretada por Chula The Clown (Gabriela Muñoz), que tras años de silencio descubre la belleza de la música. Guiada por un pájaro-oboe, el personaje explora los distintos instrumentos y se sumerge en un proceso de transformación personal. La historia refleja su evolución a través de la música, representando emociones como el amor, el peligro y el asombro.

La obra incluye piezas de compositores como Bela Bartók, Rimski-Kórsakov, Debussy, Massenet, Sibelius, Hamilton, Weber, Prokofiev, Ibarra y Brahms. Entre las piezas, destacan “El vuelo del moscardón”, la “Meditación de Thaïs” y fragmentos de la tercera sinfonía de Brahms.

Comments