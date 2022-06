ANYTHING GOES se proyectará en 22 salas de Cine Yelmo en toda España a través de +Que Cine

Cine Yelmo celebra la llegada del verano con una sesión muy especial para todos los amantes de los musicales: ANYTHING GOES. Grabada en directo en el Barbican Centre de Londres, esta nueva producción de la clásica comedia musical de Cole Porter llega a la gran pantalla gracias a +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo.

Podrá verse el 30 de junio en 22 salas de Cine Yelmo de 19 ciudades: Madrid (Ideal, Plaza Norte 2, Tres Aguas), Barcelona (Comedia, Icaria), Bilbao (Artea), A Coruña (Los Rosales), Álava (Boulevard), Albacete (Vialia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Torrecárdenas), Cádiz (Área Sur), Gijón (Ocimax), Gran Canaria (Las Arenas), Málaga (Vialia Málaga), Oviedo(Los Prados), Tarragona (Parc Central), Tenerife (Meridiano), Sevilla (Lagoh), Valencia(Mercado de Campanar), Valladolid (Vallsur) y Vigo (Vigo).

Haz click aquí para comprar tus entradas.

Esta producción presenta un elenco de estrellas encabezado por Sutton Foster como Reno Sweeney, el papel por el que ganó el premio Tony, junto al tres veces ganador del premio Olivier y del premio Tony, Robert Lindsay, como Moonface Martin, la ganadora del premio Evening Standard Theatre, Felicity Kendal como Evangeline Harcourt y la querida leyenda del West End Gary Wilmot como Elisha Whitney.

Completan el reparto Samuel Edwards (LES MISERABLES, WICKED) como Billy Crocker, Nicole-Lily Baisden (THE BOOK OF MORMON, LET'S FACE THE MUSIC) como Hope Harcourt, Haydn Oakley (A CHRISTMAS CAROL, AN AMERICAN IN PARIS) como Lord Evelyn Oakleigh y Carly Mercedes Dyer (WEST SIDE STORY, CHICAGO) como Erma.

ANYTHING GOES tiene música y letra de Cole Porter, un libreto original de P.G. Wodehouse y Guy Bolton con Howard Lindsay y Russel Crouse y un nuevo libreto de Timothy Crouse y John Weidman. Este divertidísimo musical cruza el Atlántico, dirigido por la multipremiada directora y coreógrafa de Broadway Kathleen Marshall.

ANYTHING GOES sitúa su historia en un crucero transatlántico que va de Nueva York a Londres, donde la etiqueta y la convención residen en todos los viajeros, que se verán sorprendidos por multitud de experiencias que cambiarán sus vidas, demostrando que a veces el destino necesita un poco de ayuda de una tripulación de marineros cantantes, un disfraz cómico y un buen chantaje a la antigua.

Una loca travesía por el mar con la alegre partitura de Cole Porter que, entre otras, incluye I Get A Kick Out of You, You're the Top y el espectáculo Anything Goes.

Con su embriagador romanticismo, sus espectaculares escenas de baile y algunas de las canciones más memorables del teatro, esta nueva versión de la clásica comedia musical ANYTHING GOES transportará a los espectadores a la Edad de Oro de la alta sociedad desde la comodidad de su butaca en Cine Yelmo. Sin duda, una sesión imprescindible con la que celebrar la llegada del verano y refrescarse frente a la gran pantalla.



