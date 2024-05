INTERVIEWS: Hablamos con el diseñador de vestuario Emilio Sosa

Get Access To Every Broadway Story



Emilio Sosa, nombre reconocido en el mundo del teatro musical, se destaca por su impecable labor como diseñador de vestuario en numerosas producciones de Broadway. Su talento lo ha llevado a vestir a los protagonistas de obras como SWEENEY TODD, ON YOUR FEET o LADY DAY, cautivando al público con sus creaciones llenas de color, textura y personalidad.

Además, desde 2021, Sosa se convirtió en el primer latino en ocupar el cargo de presidente del American Theatre Wing, una organización sin fines de lucro que organiza los premios Tony con la Liga de Broadway. Su misión en este puesto dice Sosa, es mejorar la diversidad al frente y detrás del escenario.

Recientemente, el diseñador visitó Madrid con motivo de la entrega de los Premios Talía, donde compartió su experiencia y sabiduría con la comunidad teatral española. Hemos podido hablar con él sobre todos estos temas y esto es lo que nos ha contado.

BroadwayWorld Spain: Antes nada, como miembro de la academia, es un placer recibir a un representante de la comunidad de Broadway como usted en Madrid. ¿Cómo surgió la oportunidad de esta visita?

Emilio Sosa: Muchas gracias. Cayetana, Felix y Eduardo se pusieron en contacto conmigo el año pasado para venir a la primera edición de los Premios Talía, pero yo no podía. Seguimos en contacto por correo y bueno, yo creo que el Teatro es internacional y estuvimos hablando sobre los retos que supone, el esfuerzo y la belleza de este arte.

Vinieron a Nueva York y me transmitieron lo que la Academia de las Artes Escénicas de España significa de verdad, lo que está intentando hacer por todos los artistas de este país y lo importante que es. Así que me invitaron de nuevo este año y estoy muy contento de estar aquí.

Ha sido uno de los viajes más reveladores e impresionantes de mi vida. Como Hispano Latino Americano, España es la Madre Patria, es de donde viene nuestra cultura, nuestro lenguaje y poder andar por las calles por donde pasearon mis ancestros es muy especial.

BWW: Antes de llegar al Teatro, hay que mencionar que ha trabajado con artistas de la talla de Mariah Carey, Las Rockettes e incluso con un montón de niñas en ANNIE LIVE! ¿Como acabó trabajando en teatro?

ES: Exacto. Fue muy extraño porque empezó sin haberlo planeado. Estaba estudiando mi licenciatura en diseño de moda en Nueva York, y un verano conseguí un trabajo en una tienda de vestuario teatral. Nunca en mi vida me había planteado trabajar en este área, yo solo quería trabajar en moda, pero me enamoré del proceso. Me enamoré de la gente.

Además, me enamoré de la narrativa. Cómo la ropa, el vestuario era algo más que solo ropa. No era solo un bonito vestido o una falda bonita o una camisa bonita. Se trataba de un personaje y de lo que llevaba ese personaje. Ahí había mucho más y me enamoré del teatro. Y una cosa llevó la otra, me enamoré de él y, mira, unos 30 y tantos años después aquí estoy.

BWW: Me encanta y me parece súper curioso, porque siempre se habla del proceso creativo de un dramaturgo o de un director, pero me gustaría saber, por ejemplo, cuando se enfrenta a un proyecto como ON YOUR FEET o SWEENEY, ¿cómo llega a la idea del diseño de vestuario para una producción específica?

ES: El libreto, está todo en libreto, y mi trabajo es apoyar la visión del director sobre el libreto. Así que hay que hacer mucha lectura, mucha investigación, y amo lo que hago, me entrego completamente a ello. Pero en realidad es el guion, todo comienza con el escritor.

BWW: ¿Y de dónde saca las ideas?

ES: De todas partes. Investigo mucho, me encanta mirar las cosas y mirar a la gente. Estoy continuamente mirando a la gente en el metro, en el tren, en el autobús, en las calles, siempre mirando a la gente. Eso me ha metido en problemas a veces (risas), pero es que me encanta lo que hago. La gente cuenta historias con la ropa que lleva sin darse cuenta de que está contando una historia.

BWW: La lista de producciones de Broadway en las que ha trabajado es impresionante, desde obras de teatro a musicales. ¿Qué le supone un reto mayor, hacer una producción de una obra de texto o de musical?

BS: Pues, es que son diferentes, siendo lo mismo, son cosas diferentes. Disfruto mucho ambos tipos. Creo que en una obra de texto el público tiene más tiempo para fijarse en los detalles del vestuario, porque estás desarrollando los personajes, y en un musical es más sobre el espectáculo. En ese caso, buscas dar una alegría a la vista. Va de movimiento, de baile, de luminosidad, de color.

Me gustan los dos aspectos, depende del proyecto, pero es lo que me encanta de mi trabajo, que no hay dos días iguales. Da lo mismo que trabajen en el mismo sol, porque todos somos humanos, todos somos gente, y ninguno somos iguales dos días seguidos.

BWW: Como cuando tienes que vestir a más de 70 mujeres en el espectáculo de las Rockettes.

ES: 72 para ser exactos. Pero es un reto, y lo disfruto mucho. Son solo números. Cuando trabajas con el Radio City es como trabajar con una máquina, en el buen sentido. Lo llevan haciendo así 90 años, así que tienes que ir con la mente abierta y no tratar de imponer siempre tus ideas, tienes que ser una pieza de la maquinaria y estar feliz con eso porque el trabajo que ellos producen es espectacular. Y tengo la suerte de que todavía llevan los vestidos que diseñé hace ocho años.

BWW: Hay algo más de lo que me gustaría hablar. Porque además usted es el presidente de la American Theatre Wing. ¿Cómo surgió la oportunidad y qué significa para usted?

ES: Llegué a la junta directiva a través de un mentor mío que era miembro de The Wing. Y esto fue hace ocho años antes de que el gran impulso por la diversidad y la inclusión realmente tomara forma. La American Theatre Wing siempre ha creído en la diversidad de raza, pensamiento y género desde el principio.



BWW: Es una de las pocas organizaciones que realmente lo dicen en serio.

ES: Lo dicen en serio, porque lo llevan haciendo desde el principio. Fue un honor entrar a formar parte de la Junta Directiva y el trabajo que hacen y lo que apoyamos. Así que estuve en la junta durante un tiempo y luego llegó el Covid, y eso realmente afectó gravemente a nuestra industria. Pasé de tener cuatro espectáculos, cuatro trabajos a nada en un año.

Eso fue un trauma, pero en la asociación aprovechamos para reflexionar desde dentro y ver qué queremos lograr y proyectar al salir de Covid. Y luego surgió la oportunidad de que se eligiera un nuevo presidente. Fue un honor que la junta pensara en mí, y que me dieran esa posición porque es un cargo con mucha responsabilidad.

Pero yo sigo haciendo el trabajo que he hecho y este cargo es solo otro aspecto de mi carrera, que disfruto mucho. No me hace diferente a mis compañeros artistas con los que trabajé durante 30 años. Lo único que ahora lo que digo cuenta. Y eso es genial

BWW: Y ahora estando aquí en Madrid, desde esa posición, ¿cómo ve la posibilidad de colaboración y trabajo en común con la Academia De Las Artes Escénicas de España?

ES: Creo que es increíble. Siempre he pensado que las Artes son internacionales. El lenguaje es una barrera que nos ponemos a nosotros mismos como personas. Pero no existe tal barrera porque el Arte va de sentimientos.

El trabajo que están haciendo en la Acaremia les ha llevado por sí mismo a una relación maravillosa con la American Theater Wing, porque ambos buscamos lo mismo. Queremos apoyar a la comunidad, queremos asegurarnos de que florezca. Queremos asegurarnos de que es inclusiva, de que representa todo tipo de vida y todos los géneros y todas las razas.

Me fascina estar aquí y poder ver el trabajo que se está haciendo. Solamente llevan dos ediciones de los Talía y el apoyo de los artistas, de la comunidad y del gobierno es increíble. Está diciendo al mundo que el arte realmente es trascendente. Trasciende la edad, raza, color y situación económica.

Creo que todos podríamos disfrutar de una hermosa pintura, una hermosa canción, una increíble pieza de teatro porque es universal. Así que hagamos que eso suceda.

BWW: Sí. Vamos a crear este puente.

ES: Sí, se puede. Paso a paso, pero se puede.

BWW: Muchísimas gracias, Emilio.

ES: Gracias a vosotros.

