AMDA ofrecerá un workshop virtual en BroadwayWorld Spain

La American Musical and Dramatic Academy (AMDA) continúa su labor internacional buscando nuevos talentos y acercándose a los alumnos de todo el mundo. Por ello, Christopher Stephens, profesor de AMDA, impartirá el taller "The Song Is You" el próximo martes 26 de Mayo a las 5pm en nuestro Instagram, y junto a Junnan Liao, director asociado para la difusión internacional de AMDA, responderá las preguntas a través de Instagram.

En este taller, el vocal coach de Broadway Christopher Stephens ayudará a los intérpretes a maximizar su potencial personal dominando su material. Durante más de 15 años él ha enseñado a los alumnos de AMDA que para tener control sobre el escenario con aptitudes técnicas y autoridad interpretativa hace falta un proceso deliberado. Únete a nuestra sesión de Instagram para profundizar en las estrategias secretas que este profesor lleva enseñando durante años.

Christopher Stephens es cantante, pianista, director musical y actor de improvisación que ha trabajado en WICKED, MATILDA, ANYTHING GOES, SHOUT! y en el show TAKE THE STAGE en el Carnegie Hall junto a Jessie Mueller. Judy Blazer, Tiffany Haas, Morgan James, Kelvin Moon Loh, Christine Pedi, y Emily Skinner son algunos de los artistas con los que ha trabajado como pianista. Imparte clases en AMDA desde 2005 y es también profesor de la plataforma GO BROADWAY.

