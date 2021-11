5 razones por las que debes ver TICK, TICK...BOOM! en Netflix

El pasado viernes se estrenó en Netflix la versión cinematográfica de TICK, TICK... BOOM! el musical autobiográfico de Jonathan Larson dirigido por Lin-Manuel Miranda, en su debut tras las cámaras. Si todavía tienes dudas, te damos unas cuantas razones por las que no debes perderte una de las mejores películas musicales del año:

Antes de meterse en la piel del autor de RENT, ya sabíamos que Garfield era un gran actor pero aquí demuestra una capacidad camaleónica para transmitir la sensibilidad y vulnerabilidad del hombre que cambió el panorama de Broadway en los 90. En esta entrevista para BroadwayWorld, Lin-Manuel Miranda explica cómo viendo al actor en ANGELS IN AMERICA tuvo claro que era la elección perfecta para interpretar a Jonathan Larson:

2. El debut de Lin-Manuel Miranda como director

Otro hito a la lista de logros del genio que nos ha dado algunos de los mejores musicales del siglo XXI, como IN THE HEIGHTS y por supuesto HAMILTON. Ambos también han saltado a la gran pantalla hace muy poco, pero con TICK, TICK...BOOM! ha hecho las delicias de todos los amantes del teatro y los cinéfilos más empedernidos, permitiendo que unos y otros nos encontremos en un punto medio delante de esta joya.

Además, no se ha limitado a trasladar la obra de Larson al cine sino que ha entrelazado de manera muy inteligente la historia del musical con la vida de Jonathan, mano a mano con el guionista y dramaturgo Steven Levenson (DEAR EVAN HANSEN). Hay reminiscencias a ALL THAT JAZZ de Bob Fosse en la mezcla entre los flashbacks y el monólogo del protagonista, asi como a CHICAGO en el montaje de algunas escenas que recuerdan a 'Both Reached For The Gun'.

Queda claro que es un visionario y que tiene una capacidad genial para contar historias.

3. La historia detrás de RENT

No es ningún spoiler que el autor de RENT no llegó nunca a ver cómo su mejor obra triunfaba saltando del off-Broadway a Broadway y al resto del mundo en muy poco tiempo, revolucionando el género. En los 3 primeros minutos de película una voz en off ya te adelanta que perdimos muy pronto a este Broadway baby y te pone en contexto de que la urgencia que tenía Jonathan por escribir era un poco premonitoria. Una razón más para valorar su trabajo y esfuerzo, el tributo al artista que llevo su lema 'No Day But Today' hasta el final y que impactó e inspiró a las generaciones posteriores en gran medida, incluyendo Miranda, que entendió viendo RENT que podía escribir sobre lo que él sabía y conocía.

4. Los cameos

Uno de los autores que más influyó a Larson fue Stephen Sondheim, y en la película se ve cómo es una de sus mayores inspiraciones. Jonathan busca dejar su puesto como camarero en un diner y en un momento de la película un domingo cualquiera de trabajo se transforma en 'Sunday', un tema inspirado con mucha gracia en la canción homónima de SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE de Sondheim. En esta escena Lin-Manuel Miranda ha reunido a lo más granado de Broadway en un desfile de estrellas como Chita Rivera, hasta sus musas Phillipa Soo y Renee Elise Goldsberry, pasando por Adam Pascal, Daphne Rubin-Vega y Wilson Jermaine Heredia, y como no, Bernadette Peters.

Otra escena con cameos ilustres es la del taller de compositores al que asistía Jonathan Larson donde Lin-Manuel ha contado con artistas de la talla de Marc Shaiman (HAIRSPRAY), Jason Robert Brown (THE LAST FIVE YEARS), Stephen Schwartz (WICKED), Jaime Lozano (CHILDREN OF SALT) o Jeanine Tesori (FUN HOME) entre los asistentes. Otra de las pruebas de que Miranda ha mimado hasta el mínimo detalle para mayor disfrute del fan de Broadway en esta carta de amor al género.

5. Robin de Jesús y Alexandra Shipp

El actor que dio vida a Sonny en el cast original de IN THE HEIGHTS en Broadway se mete en la piel del mejor amigo de Jon en TICK, TICK...BOOM! De ascendencia puertorriqueña, Robin de Jesús no ha parado en los últimos años de enlazar un éxito con otro, con THE BOYS IN THE BAND, tanto en Broadway como en la más reciente adaptación al cine, y ahora con este papel como el amigo que ha dejado su sueño de ser artista para vivir una vida aburguesada se corona como un gran actor.

Por su parte, Alexandra Shipp da vida a Susan, la novia de Larson que se ve relegada a un segundo plano mientras que el protagonista de la historia se desvive por ver su proyecto sobre las tablas. La actriz, que alcanzó la popularidad en la saga de X-MEN como Tormenta, demuestra sus capacidades vocales en una de las escenas más emotivas de la película, la canción 'Come To Your Senses.'