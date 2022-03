5 musicales de Jason Robert Brown

El nombre de este compositor americano puede que no se encuentre entre los de los autores de musicales más conocidos. Por ejemplo, la semana pasada se anunció que llega a España LOS PUENTES DE MADISON y de primeras no se asocia con su autor. Pero esta no es la primera pieza de Robert Brown. De hecho su trayectoria en Broadway se remonta a los 90 y entre sus primeras colaboraciones destacan nombres tan importantes como Harold Prince, que dirigió su primer gran musical, PARADE, por el que recibió un Tony a la Mejor Partitura en 1998.

Jason Robert Brown escoge siempre temas complejos emocionalmente hablando para sus musicales, que orquesta con una enorme riqueza, y prueba de ello fue también el Premio Tony que recibió por THE BRIDGES OF MADISON COUNTY. En el off cuenta con dos títulos muy conocidos para los amantes de los musicales, SONGS FOR A NEW WORLD y THE LAST FIVE YEARS, que el público general conoció gracias a la versión cinematográfica con Anna Kendrick y Jeremy Jordan.

En breve escucharemos (y los más suertudos verán) su nuevo musical MR SATURDAY NIGHT, con Billy Crystal, que se estrenará esta temporada en Broadway, pero para degustar un poco de sus mejores trabajos, repasamos aquí 5 de sus obras más destacados:

SONGS FOR A NEW WORLD (1995)

Este fue el debut profesional del autor. Se trata de un Show abstracto porque es un ciclo de canciones con un tema central - el momento en que se toma una decisión. Entre su reparto original, Andrea Burns, conocida también por su papel de Daniela en IN THE HEIGHTS.

PARADE (1998)

Este musical ganador del premio Tony y del Drama Desk gira entorno al juicio y el linchamiento de Leo Frank, un hombre acusado erróneamente de asesinato en 1913.

THE LAST FIVE YEARS (2001)

Ampliamente conocido por los fans de musicales, y muy habitual en el circuito off, este musical explora la historia de una pareja en sus cinco años de matrimonio, desde los primeros encuentros a la ruptura, de una manera creativa e ingeniosa, en dos líneas temporales inversas. En su reparto original, Norbert Leo Butz y Sherie Renee Scott.

13 (2008)

Este es un musical muy especial porque su reparto al completo está formado por adolescentes. Cuenta la historia de Evan Goldman, un niño que se muda de la bulliciosa Nueva York a un pequeño pueblo de Indiana.

THE BRIDGES OF MADISON COUNTY (2014)

Basado en la novela de 1992, que después se convirtió en película con Clint Eastwood y Meryl Streep, es el musical ganador del Tony a la Mejor Partitura y arreglos sobre el affair entre un fotógrafo y un ama de casa.