Marta Pereira Da Costa | Sem Palavras comes to Teatro Tivoli BBVA next month. The performance is set for 19 January 2025.

Sem Palavras marca o regresso de Marta Pereira da Costa aos discos e aos grandes palcos, num encontro muito especial entre a sua guitarra portuguesa e o piano do multipremiado músico cubano Ivan Melón Lewis.

É uma conversa de dois instrumentos, intimista, com intenção, sensibilidade e sentimento em cada nota, acorde ou silêncio. A artista escolheu o Teatro Tivoli BBVA para a primeira apresentação em Lisboa, da nova coleção de canções – que reúne composições originais e outras de nomes tão diferentes como Carlos Paredes, George Gershwin, Joaquín Rodrigo, Chick Corea, José Luis Tinoco ou António Pinho Vargas – e conta com a colaboração do coreógrafo mexicano Kike Peres Câncio na criação de momentos únic

