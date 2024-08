MARILYN, POR TRÁS DO ESPELHO Comes to Teatro da Trindade in November

Enter Your Email to Unlock This Article



Marilyn, por trás do espelho, Prémio Cenym 2022 de Melhor Monólogo e Melhor Texto Original, é um espetáculo sobre a vida da emblemática e controversa atriz Marilyn Monroe, símbolo de beleza e um dos maiores ícones do século XX.

A artista, que sofria de depressão, abandono, solidão e dependência química, temas sobre os quais estamos mais conscientes e atentos nos dias de hoje, acabou por perder a vida com apenas 36 anos, vítima de uma overdose de barbitúricos.

Este texto é o resultado de uma longa pesquisa de Anna Sant’Ana, que teve início em 2010, e que reuniu, ao longo dos anos, material sobre a vida de uma das maiores lendas do cinema. Aqui é traçado um perfil de Marilyn Monroe que a maior parte das pessoas desconhece e que vai muito além do glamour de uma grande estrela. Pretende sim mostrar ao público o ser humano cheio de complexidades e traumas que vivia por trás do mito.

O espetáculo relembra também momentos icónicos, como o “Happy Birthday” para o Presidente John Kennedy, a famosa cena do vestido branco do filme “O Pecado Mora ao Lado” e a música “Diamonds are a Girl ́s Best Friend”, gravada por diversas cantoras, entre elas Madonna.

