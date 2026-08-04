Camané Will Perform Three Concerts at Teatro Tivoli BBVA in January

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Camané, uma das maiores vozes da música portuguesa, aceita o desafio de protagonizar três noites distintas no Teatro Tivoli, em janeiro de 2027. Três concertos únicos, pensados como momentos autónomos e irrepetíveis, que revelam diferentes dimensões do seu percurso artístico.

Embora o Fado seja o território onde construiu uma carreira incontornável, Camané sempre se permitiu atravessar outros universos musicais, explorando linguagens diversas com curiosidade, rigor e profundo prazer artístico. Essas incursões, que pontuam a sua história musical, ganham agora uma nova expressão num formato excecional.

Ao longo de três noites consecutivas — cada uma dedicada a um género musical distinto — o Teatro Tivoli transforma-se num espaço de descoberta e celebração. O repertório será cuidadosamente escolhido para cada concerto, percorrendo canções e temas que marcaram o caminho artístico do intérprete e que raramente se escutam no mesmo palco ou contexto.

Mais do que uma série de concertos, estas três noites afirmam-se como encontros únicos entre Camané, a sua música e o público, num registo pensado para o ambiente intimista do Tivoli e para este momento específico no tempo.

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