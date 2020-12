National Theatret to Present HAMLET

Hvor mye kan en stat tåle?

Opplev Hamlet, teaterhistoriens største klassiker, aktualisert i en verden av politisk kaos - i Johannes Holmen Dahls renskårne regi.

Å være eller ikke være. Den unge prins Hamlet opplever at onkelen, Claudius, dreper hans far og gifter seg med hans mor. Hamlet rives mellom behovet for hevn, og frykten for vold og splittelse. Han vil fremover, men systemet holder ham igjen i jerngrep. Det handler om kampen mot et samfunn preget av korrupsjon, maktbegjær og giftige strukturer. Det dreier seg om å tørre å stå opp for det som er grunnleggende godt, og å tro på at man med sine handlinger kan endre verden.

Shakespeares fengslende tragedie om Hamlet, fra slutten av 1500-tallet, er et av verdens mest kjente og spilte skuespill. Likevel er det over 20 år siden stykket sist ble oppført på Nationaltheatret. Nå er det den prisvinnende regissøren Johannes Holmen Dahl, sammen med scenograf Nia Damerell, som skal gi den storslagne tragedien nytt liv på Hovedscenen. Med Herbert Nordrum i hovedrollen som Hamlet og til lyden av suggererende trommer, inviteres publikum inn i Hamlets fortvilelse og vrede.

Hamlet er en gripende tragedie som reflekterer over vår tids uro og splittelse, hvor nestekjærlighet, tillit og troen på demokratiet står på spill.



Hamlet av William Shakespeare blir den første premieren på Hovedscenen i Kristian Seltuns periode som teatersjef. Forestillingen spiller på Nationaltheatret i Oslo fra 29. januar 2021.



