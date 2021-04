2021 WILD WEST SPECTACULAR THE MUSICAL Cast Announced

Wild West Spectacular the Musical staged in Cody, Wyoming has announced this summers 2021 cast. 2021 Opening night is Wednesday, June 30 at 7:30 pm.

CAST

Annie Oakley- Natalie Stahl

Buffalo Bill Cody- Evan Wambeke

Clem- Ted Wambeke

Clementine- Darby Johnson

Frank Butler- Joseph Greenan

Hansel- Ben Wambeke

Irma Cody (young)- Cali Allen, Madison Dallman, Hayden Grant, Daelyn Kaelberer, Peyton Marsh

Irma Cody (older)- Willow Fernandez

Jess Willard- Cam Schott

Louisa Cody- Hunter Fernandez

Nate Salsbury- Benjamin Tyrrell

Wild Bill Hickok- Andrew Rossi

Janitor/Swing- Alex Salerno

Swing/Dancer- Jessica Boehmer

DANCE ENSEMBLE

Kayla Collier

Kyla Cossaboon

Anneliese Croft

Gab Crum

Alexa Etter

Anesa Etter

Imani Etter *Captain

Keira Jackson

EmRee Johnston

Kinsley Merritt

Emily Morris

Tyra Morris

Gabe Sanchez

Gracie Schmeiser

Isabel Taylor

Alison Bahmer; pending

Technical Director- Tyler Wilde​

Assistant Director- Andrew Rossi

Executive Director & Producer- Elizabeth Fernandez

​For more information visit: https://www.codywildwestshow.com/