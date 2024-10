Voce In Tempore Celebrará Su 35 Aniversario En La Sala Manuel M. Ponce Del Palacio De Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), celebran el 35 aniversario de Voce in Tempore con un concierto que se realizará el domingo 6 de octubre a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El ensamble Voce in Tempore (Voz en el tiempo) fue fundado en 1989 por Ana Patricia Carbajal Córdova, con el objetivo de crear un espacio artístico para los aficionados al canto coral. A lo largo de su trayectoria este ensamble ha interpretado una gran variedad de repertorios de música de cámara a capella, abordando diversos estilos, presentándose en los más importantes escenarios de la Ciudad de México y realizando giras al interior de la República mexicana, así como en Cuba, Costa Rica y Panamá. Cuenta con dos grabaciones discográficas de música latinoamericana y ha participado en varios programas de radio y televisión.

El concierto dará inicio con Hanacpachap Cussicuinin, un himno a la Virgen María escrito en quechua y la primera pieza de polifonía vocal publicada en las Américas, seguido de Pie Jesu, de Víctor C. Johnson, y Un sarao de la Chacona, del compositor y maestro de capilla español Juan Arañés. Posteriormente se escuchará Ubi Cáritas, del compositor y pianista noruego Ola Gjeilo y obras de compositores latinoamericanos, como Córtame una rosa blanca, de Dante Andreo; La tarde, de Sindo Garay; Crece desde el pie, de Alfredo Zitarrosa y Liliana Cangiano, y Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra. Para finalizar cantarán la tradicional pieza zulú Thula baba y Jubilate Deo, de Peter Anglea.

El ensamble estará dirigido por Ana Patricia Carbajal Córdova, directora titular, y los directores invitados, María Felicia Pérez y Bruno Adventi, director adjunto.

Ana Patricia Carbajal Córdova es licenciada en piano y educación musical por la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En 1993 recibió el reconocimiento Magna cum laude y en 2004 el Premio Nacional de Cronistas de Teatro y Música. Desde 1999 produce y conduce el programa radiofónico Música EnCantada de Opus 94 del Imer. Además de ser directora del ensamble coral Voce in Tempore, es coordinadora del Programa Coral Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Música (FaM) de la UNAM y representante para Latinoamérica en el Consejo de la Federación Internacional para la Música Coral.

Por su parte, el director adjunto Bruno Valenti, estudió en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, en donde se tituló como licenciado en Educación musical, además de ser profesor de piano y guitarra y capacitador de docentes. En 2014 llegó a México, luego de concursar y ganar una beca para estudiar en la FaM. Actualmente, además de ser director adjunto del ensamble coral Voce in Tempore, es maestro de nivel inicial en el centro infantil Arbor y catedrático de la FaM.

María Felicia Pérez nació en La Habana, Cuba, y estudió la carrera de Dirección coral en Alemania. Es la directora fundadora del Coro de Cámara Exaudi (1989), con el cual obtuvo primeros premios en concursos internacionales europeos, como Debrecen, Marktoberdorf, Tolosa y Torrevieja, siendo jurado en éstos y otros eventos, como las Olimpiadas Corales en Bremen, Graz y Sochi. Ha ofrecido cursos, talleres, seminarios y clases magistrales sobre dirección coral y música coral cubana en Europa y América Latina y ha grabado con Exaudi 18 discos. Es profesora titular en el Departamento de Dirección Coral de la Universidad de las Artes en La Habana.

Los boletos tienen costo de $20 y se pueden adquirir en taquillas y a través del siguiente enlace: lc.cx/mZc9PM. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

