Visitas Guiadas, Presentaciones Editoriales, Activaciones Y Lecturas, Actividades Paralelas De DAMIÁN ORTEGA: PICO Y ELOTE

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La exposición “Damián Ortega: Pico y elote”, que se inauguró el pasado 10 de abril en el Museo del Palacio de Bellas Artes, llega con actividades dirigidas a todas las edades, entre visitas guiadas, activaciones y lecturas en voz alta, durante abril y mayo.

Como es tradicional en el recinto de la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), se ofrecerán visitas guiadas por la exposición de uno de los artistas mexicanos contemporáneos con mayor presencia internacional. Las visitas se realizan de martes a sábado, a las 11:00 y 16:00 h. El punto de reunión es en el módulo de informes, con boleto de acceso al museo.

Todos los miércoles y viernes, de 13:00 a 15:00 h, el recinto ofrece una serie de activaciones para que el público, de manera didáctica y creativa, conozca temas, intereses, piezas, técnicas y proceso de creación de las obras, con los cuales se adentrarán en la trayectoria del artista. Estas actividades se realizan en el Área de Murales y son de acceso libre con el boleto del museo.

El lunes 13 de mayo, a las 21:00 horas, el artista Damián Ortega ofrecerá un recorrido virtual por la exposición. Esta presentación se transmitirá a través de Facebook y YouTube del Museo del Palacio de Bellas Artes y está dirigida a todo público.

En el contexto de la exposición, el 22 de mayo se presentará una edición facsimilar del libro Lecturas clásicas para niños. Editado en 1924, esta antología fue creada como parte del proyecto educativo de la Revolución Mexicana, la cual reunió adaptaciones de textos de distintas épocas dirigidas a infancias, seleccionadas por intelectuales como Gabriela Mistral y Salvador Novo, con ilustraciones de Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma. La presentación se realizará en la Sala Manuel M. Ponce, a las 18:00 h, con entrada libre.

De abril a mayo se realizará Alias: Carrito chicharronero, una sala de lectura con la cual los visitantes podrán conocer las ideas de artistas y pensadores del arte contemporáneo, a través del proyecto editorial Alias, donde Damián Ortega busca encontrar nuevos lectores, ocupando espacios colectivos y privados de manera orgánica y mutante. En abril, se realizará los sábados 13 y 20, de 10:30 a 17:30 h; en mayo, los sábados 4, 11 y 25, de 10:30 a 17:30, en la Sala Internacional.

Con el objetivo de acercar a los distintos públicos interesados en conocer y compartir ideas de artistas y pensadores del arte contemporáneo, a través del proyecto editorial Alias, se realizará Acción de lectura en voz.

En la primera sesión se abordará Centrar en cerámica, en poesía y en la persona de M.C. Richards, el sábado 27 de abril, a las 13:00 h. En la segunda sesión, que se efectuará en el contexto del Día Internacional de los Museos, se realizará la lectura Robert Smithson. Selección de escritos de Robert Smithson, el sábado 18 de mayo, a las 13:00 h. Ambas lecturas se llevarán a cabo en la Sala Internacional.

La exposición Damián Ortega: Pico y elote reúne 82 obras realizadas en más de tres décadas de trabajo ininterrumpido, la cual se estructura en un recorrido no cronológico, a través de tres ejes curatoriales: Cosechar, Ensamblar y Colapsar, los cuales favorecen criterios de carácter plástico y conceptual, manteniendo un escepticismo ante la idea de progreso en México. La muestra se puede visitar de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 h.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.