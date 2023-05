Variedad Y Estilos Musicales Ofrecerá La Banda Sinfónica De La Escuela Superior De Música En Concierto

Con un programa que integra una diversidad de estilos, la Banda Sinfónica de la Escuela Superior de Música (ESM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) se presentará en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, el miércoles 17 de mayo a las 18:00 horas.

"Es una selección de repertorio con diferentes características y formatos para que las y los alumnos tengan la posibilidad de abordar múltiples lenguajes musicales", señaló Ismael Sánchez, director de la banda.

La presentación integra las piezas Curtain up, de Alfred Reed; Ride, creada por Samuel Hazo; To be Vivid Stars, del compositor Satoshi Yagisawa; Joy, de Joseph Curiale; The Death of Custer, de Lee Johnson; Golden Festival Overture, del compositor James Barnes; Mambo furioso, creada por Brant Karrick; Mambo swing, pieza de Scotty Morris; y Brassman´s holiday, de Mario Ruiz Armengol.

"Es un concierto que forma parte de las prácticas orquestales de los alumnos y reúne obras de formato popular: tres mambos, uno más cercano al mambo latino, que serán la parte contrastante del programa, y también obras representativas del repertorio de banda sinfónica. Está equilibrado en cuanto al programa y la duración, y queremos que sea entretenido para los ejecutantes y para los que nos acompañen", dijo el docente.

Reiteró que el concierto responde a los conocimientos que han adquirido el estudiantado en las aulas y que les permite abarcar obras que son completamente distintas a las que se manejan de forma académica. "La finalidad es que conozcan diferentes lenguajes y estilos musicales para que cuando egresen de la escuela tengan la posibilidad de entender esos idiomas y sea más fácil para ellos".

Explicó que la banda se integra por alumnos de la Licenciatura en Ejecución y Prácticas Orquestales, y las diversas especialidades de la escuela, como violín, clarinete, fagot, saxofón, arpa, trompeta, trombón, tuba, percusión y batería, además de estudiantes de media superior y la academia de jazz. "Es interesante la instrumentación de la banda sinfónica, ofrecemos dos clases por semana de tres horas cada una y ahí seleccionamos las obras. Es un trabajo para que las y los alumnos conozcan el repertorio, además de buscar los espacios para sus presentaciones".

La Banda Sinfónica tiene gran trayectoria que abarca los mismos años que tiene la escuela de fundada, aclaró el maestro. "Hemos contado con varios maestros a lo largo de su historia, y estoy como director de ella desde hace 10 años. Nos hemos presentado en diversos festivales culturales del país y espacios públicos, y ahora esperamos que las audiencias nos acompañen a este concierto que tiene un repertorio bastante interesante y disfrutable".

Ismael Sánchez realizó sus estudios en el Inbal, Centro Cultural Ollin Yoliztli, Royal Academy of Music y Pierre Monteux School. Ha sido ganador de premios y becas para estudios en el extranjero. Como solista y músico de fila utti ha participado con los directores y orquestas más destacadas a nivel nacional. Se ha presentado con diversos ensambles en Estados Unidos, Japón, España, Portugal, República Dominicana, Ecuador, Venezuela e Inglaterra.

En el campo de la pedagogía, participa activamente en el Programa Nacional de Bandas Sinfónicas Infantiles y Juveniles, así como en los proyectos de Coros y Orquestas Juveniles del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura federal. Su versatilidad en el campo musical le ha permitido grabar y participar en proyectos de jazz, pop, clásico, folclor, música contemporánea y musicales. Actualmente es saxofonista de la cantante Julieta Venegas y del grupo argentino Los Auténticos Decadentes, profesor de Clarinete y Música de Cámara, así como director de la Banda Sinfónica de la ESM.

El Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes se ubica en avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.